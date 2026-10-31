Colombia hizo parte de la histórica apertura olímpica en Dakar 2026

Los IV Juegos Olímpicos de la Juventud Dakar 2026 ya comenzaron y Colombia hizo su primera aparición en el escenario deportivo internacional con una representación cargada de orgullo y emoción. Durante la ceremonia inaugural, los jóvenes deportistas Emanuel Otálvaro García y María Gabriela Becerra Pérez desfilaron sonrientes, llevando el tricolor nacional como abanderados de una delegación que buscará dejar en alto el nombre del país.

La ceremonia de inauguración contó con la dirección de Khady Niang, quien destacó que el espectáculo enfocaba sus esfuerzos en: “contarle al mundo quiénes somos, de dónde venimos y hacia dónde queremos ir”. La producción tenía como objetivo poner de relieve la identidad senegalesa y la diversidad cultural de África.

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El espacio comenzó con un vídeo que rindió homenaje a diferentes figuras que han influenciado al deporte africano en todo el mundo. Posteriormente, las delegaciones recorrieron el estadio previo a la salida de los abanderados de cada uno de los Comités Olímpicos Nacionales y el equipo de refugiados.

Con el paso de los minutos, la atención se centró en dos personajes: un contador de cuentos y una joven llamada Sioté, quien lo acompañaba mientras él le contaba la historia de Alkdebulan. A través de un video, se presentó la denominada ‘historia de la llama’, una premonición que tuvo Alkdebulan y que dio paso a su aparición en escena para entregar la bandera de Senegal.

Al ritmo de los tambores y las danzas tradicionales de Senegal, los oficiales del ejército del país anfitrión trasladaron la bandera para su izada, mientras la cantautora local Kya Loum interpretaba el himno nacional.

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La ceremonia continuó con una muestra de danzas tradicionales de Senegal, que representaron su cultura a través de expresiones artísticas como la danza de los luchadores y la del falso león. Mientras tanto, el cantante y guitarrista senegalés Baaba Maal interpretaba una canción tradicional africana. En el escenario, 360 bailarines rindieron homenaje a los 54 países del continente, ubicándose de tal manera que formaban la silueta de África, como símbolo de igualdad y unidad.

Tras el desfile de las 207 delegaciones, los actos culturales continuaron hasta los discursos del presidente del Comité Organizador, Mamadou Diagna Ndiaye, y la presidenta del Comité Olímpico Internacional, Kirsty Coventry.

La apertura de las justas marcó un momento histórico para el movimiento olímpico, pues es la primera vez que el continente africano recibe un evento deportivo de esta magnitud.

“Por años hemos hablado de este momento, el primer evento olímpico en tierra africana, y ahora estamos aquí. Este momento histórico es para Senegal, para África y para todo el movimiento olímpico. Me dirijo a ustedes, jóvenes atletas: ¿están listos para esto? Sé cuánto corazón, pasión y trabajo duro se ha puesto para que este momento sea una realidad. Esta es el África que me enorgullece y me emociona, la que quiero que todo el mundo conozca”, destacó la presidenta del Comité Olímpico Internacional, Kirsty Coventry.

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La celebración reúne a 2.655 atletas jóvenes de 204 comités olímpicos nacionales, además del Equipo Olímpico de Refugiados, quienes competirán en 25 deportes y 153 pruebas con medalla.

Colombia participa con una delegación integrada por 22 deportistas, que tendrán representación en 13 disciplinas durante el certamen, programado entre el 31 de octubre y el 13 de noviembre.

Con información de Comité Olímpico.

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