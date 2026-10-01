Kimi Antonelli busca coronarse campeón de la Fórmula 1 en el Gran Premio de México

El piloto italiano Kimi Antonelli (Mercedes) afronta desde este viernes el Gran Premio de México con la emoción inigualable de que el domingo será campeón del mundo de Fórmula Uno a sus 20 años casi con toda seguridad, un disfrute totalmente opuesto al sufrimiento que espera a los españoles Fernando Alonso (Aston Martin) y Carlos Sainz (Williams).

El Autódromo Hermanos Rodríguez acoge de nuevo el 'Gran Circo' en medio de la festividad del Día de los Muertos, y con una igualdad en la parrilla que no alcanzó ni a cosquillear el liderato de Antonelli.

Ante el paso adelante de Red Bull o los momentos de Ferrari, el de Mercedes retomó la senda de la victoria el pasado domingo en Austin, el Gran Premio de Estados Unidos.

El italiano dejó claras sus intenciones haciendo la pole el sábado y en la carrera dominó de principio a fin con la categoría de un veterano, novena victoria de la temporada, para quedarse a dos puntos del título.

Aún con cuatro carreras después de México, Antonelli será campeón con ser noveno, o incluso más allá si Lewis Hamilton (Ferrari) o George Russell (Mercedes) no ganan.

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El de Bolonia, en su segunda temporada, busca ser el primer italiano campeón de la F1 desde Alberto Ascari en 1953 y sería el campeón más joven de la historia, y con diferencia, ya que batiría a Sebastian Vettel, quien ganó el título de 2010 a sus 23 años, tres más de los que tiene ahora Antonelli.

El caminito triunfal del de Mercedes llega sin descanso tras Austin, y tampoco lo habrá enlazando la siguiente semana con Brasil.

Un triplete que prometía emoción y que, a priori, la mantiene en la lucha por las victorias. Más allá de la espectacular adaptación de Antonelli a su Mercedes y de un título sentenciado, los últimos domingos del campeonato han sido y son de quinielas abiertas.

Antes del COTA de Austin, el Red Bull de Max Verstappen había ganado en Sepang y Singapur, y en México tiene un récord de cinco victorias.

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Por otro lado está la lucha por el subcampeonato, que ocupa Russell con su quiero y no puedo, con solo un punto de ventaja sobre Hamilton y seis con Verstappen. Por su parte, Ferrari, también con Charles Leclerc sumando podios aunque sin rematar la faena los domingos, defiende la segunda posición del Mundial de Constructores.

Mientras, el Autódromo Hermanos Rodríguez le traerá buen recuerdo a Lando Norris, aunque puede que solo eso.

El de McLaren, que está muy cerca de dejar de ser el vigente campeón del mundo, salió de México líder el año pasado tras ganar el domingo y terminó haciéndose con un emocionante título.

Pero ni el inglés ni el australiano Oscar Piastri han tenido un rendimiento como el de 2025 en un coche papaya que es una de las decepciones de 2026. Por desgracia para el deporte español, y para Alonso y Carlos Sainz, en ese apartado aparecen Aston Martin y Williams.

El doble campeón del mundo será uno de los pilotos más aclamados por la afición mexicana, quizá solo por detrás del ídolo local Sergio Pérez, quien celebrará su Gran Premio 300 y la renovación con Cadillac hasta 2029.

Sin embargo, lo que es el circuito no le sonríe a Alonso desde que pilota el coche verde, todo abandonos en México. Del último, el año pasado, el español salió soñando con el monoplaza diseñado por Adrian Newey que tantas expectativas levantó, pero que no rinde con su motor Honda y mejoras insuficiente.

El asturiano ha tenido que exprimir su talento para sumar siete puntos, cero lleva su compañero Lance Stroll, pero tendrá que lidiar de nuevo para escapar del fondo de la parrilla, del cual se quejó en Austin, tras ser embestido por Alex Albon (Williams).

"Tenemos que mejorar y salir más arriba, porque en el fondo de la parrilla la calidad de los pilotos es muy baja en este momento", dijo.

Peor lo tiene incluso Carlos Sainz, a quien el final del curso se le está haciendo "mucha bola" con un Williams que, tirando de dar miedo en Halloween, sería lo más parecido a Frankenstein.

El equipo del madrileño, quien ganó en México en 2024 con Ferrari, arrojó la toalla con su coche, quita y pone piezas y recursos pensando en el auto de 2027, pero haciendo estragos en el rendimiento actual.

Viernes 30 de octubre.

Entrenamientos Libres 1 7:30 p.m.

Entrenamientos Libres 2 11:00 p.m.

Sábado 31.

Entrenamientos Libres 3 6:30 p.m.

Calificación 11: p.m.

Domingo 1.

Carrera 9.00 p.m.

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