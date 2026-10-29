Norte de Santander compite en el Nacional de atletismo de mayores

Con 15 de sus mejores atletas, Norte de Santander competirá en el Campeonato Nacional de mayores a celebrarse este fin de semana en el estadio La Flora de Bucaramanga, Santander.

El certamen está presto para que los diferentes atletas del país consigan marcas clasificatorias a los Juegos Nacionales de Córdoba y Sucre 2027 en las distintas pruebas de velocidad, semifondo y fondo, además de las de lanzamiento.

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“Nuestro objetivo en este campeonato es que todos nuestros participantes puedan alcanzar marcas clasificatorias a Juegos. Apuntamos a poder clasificar cuatro pruebas de relevos de las seis que están estipuladas”, señaló Miguel Flórez, presidente de la Liga de Atletismo de Norte de Santander.

Los representantes rojinegros están liderados por los entrenadores Julio Medina, Denilson Medina y Arelis Quiñones.

La delegación tiene como deportistas de velocidad a Nelson Rangel Malambo, Franklin Fuentes, José Ibáñez, Bersyleine Gómez, Michell Mansilla, Felipe Hernández, Felipe Núñez y Dallan Miranda. En fondo y semifondo aparecen Yajaira Rubio, Adrián Flórez, Jhoan Contreras, Yeferson Arias, Sebastián Mateus, Daniel Curvelo y Lisbeth Contreras.

Las grandes ausencias en el grupo viajero son la lanzadora Valeri Omaña y el velocista Hugo Thyme, quienes no alcanzaron a recuperarse de lesiones físicas.

Los focos y aspiraciones de medalla están puestos sobre la arboledana Yajaira Rubio, la atleta con más experiencia del grupo y más de una treintena de podio en certámenes nacionales e internacionales de pista, ruta y montaña. Rubio está inscrita en las pruebas de 1.500 metros y 5.000 metros planos, y 3.000 metros obstáculos.

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“Las sensaciones son muy buenas, esperamos un nivel competitivo muy alto ya que estas pruebas han sido postergadas a lo largo de la temporada y los que aún no han logrado los tiempos para Juegos Nacionales darán todo. Son más de 500 atletas presentes, sé que será fuerte para todos, pero jugaremos con la experiencia y estrategia para llegar al podio”, aseguró Rubio, de 37 años.

La representante rojinegra apunta a mejorar sus marcas: en 1.500 registra 4:26”, en los 3.000m (10:38”) y en 5.000m (17:00”). “Norte de Santander llega con un grupo que se ha preparado en diferentes campeonatos nacionales. Esta es una oportunidad de hacer los registros y vamos con buenas expectativas”, comentó.

En relevos, Norte tendrá competidores en las pruebas de 4x400, 4x400 mixto, 4x100 y 4x100 mixto; en semifondo 800 y 1.500; en fondo 5.000 y 10.000 metros, así como distancias de velocidad como 100, 200 y 400 vallas.

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