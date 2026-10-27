Cúcuta perdió con Águilas, se alejó del grupo de los ocho y se acercó al descenso

Decepcionante presentación. Cúcuta Deportivo, con una nueva serie de errores defensivos, fue superado 2-0 por Águilas Doradas la noche de este martes en el General Santander.

Los rojinegros no podían ceder en casa y terminaron ofreciendo un partido muy pobre en la ofensiva y con graves descuidos en el fondo.

El resultado abate al motilón al puesto décimo de la tabla con 21 puntos y cedió su ventaja frente a Jaguares en el descenso, quedando solo a seis unidades, a falta de cuatro jornadas.

Águilas se llevó la victoria con tantos de Andrés Ricaurte (33’) y Andrés Mosquera (45’).

En la fecha 17, el fronterizo recibirá a Independiente Santa Fe, el próximo miércoles 4 de noviembre en el ‘Coloso de Lleras’.

Primer tiempo para el olvido

Cúcuta Deportivo decepcionó completamente en la primera parte repitiendo errores defensivos que lo mandaron al descanso perdiendo 2-0. El marcador pudo ser más amplio de no ser por dos atajadas de Federico Abadía ante remates mano a mano de Matías Ramírez (8’ y 18’).

El rojinegro sufrió por la banda izquierda defendida por Brayan Montaño al que constantemente le ganaron la espalda.

El primer gol de los antioqueños llegó con un penoso descuido defensivo de Hernán Lopes, Jhon Quiñones, Dayan Pérez y Víctor Mejía, quienes no despejaron un balón que fue tomado por Ricaurte, a borde de área chica, para posteriormente picársela a Abadía (33’).

El único remate a puerta del motilón fue un tiro lejano de Lucas Ríos, reemplazante del expulsado Leider Berdugo, que bien pudo desviar el guardameta Jorge Soto.

Jaime Peralta intentaba guapear pelotas en el área ante Jhon García, exCúcuta, ganando algunas pero encontrándose muy solo. Por las bandas, Gustavo Torres y Dayan Pérez no tuvieron claridad.

Justo antes del entre tiempo, Águilas encontró ampliar su ventaja con una acción a balón parado. Ricaurte centró y en el segundo palo, en el costado izquierdo, llegó el central Andrés Mosquera para cabecear y romper la resistencia de Abadía.

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Sin romper la resistencia

Comenzada la segunda mitad, ante la necesidad, Cúcuta trató de posicionarse en campo rival y tomar el balón. Si bien pudo lograr ambas en los primeros minutos, no hubo profundidad.

En transiciones rápidas, Águilas por poco marca el tercero tras un remate de Vásquez, atajado por Abadía, y en el rebote una acción que terminó con un taco de Ricauarte en el palo.

La respuesta de Chiesa fue incluir a Jhonathan Agudelo, Cristian Córdoba y Marlon Carabalí por Ríos, Pérez y Torres.

La repuesta de Robatto, en dos momento diferentes, fue ingresar a los exrojinegros Eduar Arizalas y Andrés Carreño, quienes hicieron parte del ascenso 2025.

Peralta intentaba generar peligro pivoteando. Se acercó con tiro libre que terminó en el palo.

Los últimos movimientos del banco motilón fueron la entrada del extremo Jader Manyoma y el central Diego Calcaterra.

Muy poco hicieron los cambios del rojinegro ante un elenco dorado muy aplicado en su bloque bajo.



Síntesis:

Cúcuta Deportivo: Federico Abadía; Sebastián Támara (Diego Calcaterra, 79’), Jhon Quiñones(Jader Manyoma, 79’), Hernán Lopes, Brayan Montaño; Carlos Rentería, Lucas Ríos (Jhonathan Agudelo, 56’), Dayan Pérez (Cristian Córdoba, 65’), Gustavo Torres (Marlon Carabalí, 65’), Jaime Peralta.

DT: Nicolás Chiesa.

Águilas Doradas: Jorge Soto; Andrés Mosquera, Jhon García, Jhon Ontaneda, Dylan Lozano; Iván Rojas (Juan Roa, 86’), Frank Lozano, Andrés Ricaurte; Javier Mena (Eduar Arizalas, 65’), Matías Ramírez (Andrés Carreño, 75’), Antony Vásquez (Juan Avalo, 86’).

Goles: Andrés Ricaurte (33’) y Andrés Mosquera (45’).

DT: Flavio Robatto

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