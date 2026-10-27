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Cúcuta Deportivo no pudo seguir avanzando en la Supercopa Juvenil: así fue su 2026
Los juveniles del motilón culminaron su participación en los cuartos de final, al caer ante Llaneros.
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gcontreras
Cúcuta Deportivo, Sub-20 2026.
Gustavo Contreras
Gustavo Contreras Sabogal
Martes, 27 de Octubre de 2026

En la instancia de cuartos de final, Cúcuta Deportivo terminó su sueño de ser campeón de la Supercopa Juvenil 2026 e ir a la siguiente Copa Libertadores, categoría Sub-20. Los rojinegros fueron eliminados en la tanda de penales por Llaneros, el pasado sábado.

El sábado, en el General Santander, un escenario que no había usado en  ningún partido del certamen, los dirigidos por Braynner García triunfaron 1-0 con gol de Anthony Rivas e igualaron el global de la serie, recordando que en Villavicencio cayeron 2-1.

En la definición de penales, los juveniles no pudieron repetir lo hecho en los octavos de final cuando eliminaron por esta vía al Atlético Bucaramanga y terminaron derrotados 4-3, en una serie donde falló el volante Edward Bautista.

Lea aquí: Camilo Vera y Ángel Barajas terminaron sexto y séptimo en la final de barra fija del Mundial de Gimnasia

¿Cómo fue la campaña?

Cúcuta Deportivo, que hizo las veces de local en la cancha sintética de su sede deportiva, fue uno de los mejores equipos de la primera fase del certamen, siendo primero del Grupo E con un total de 38 puntos en 18 encuentros producto de doce victorias, dos empates y cuatro derrotas.

Cúcuta Deportivo Sub-20, Supercopa Juvenil 2026.

 

En octavos de final, el motilón se citó con Bucaramanga ganándole en la capital de Santander (1-0) y perdiendo en su sede deportiva 2-1 para terminar avanzando en penales (4-3).

En total, el equipo de García disputó 22 partidos con catorce triunfos, dos empates y seis caídas dejando un rendimiento total del 67%. Su registro goleador fue de 51 tantos a favor y 17 en contra.

Los jóvenes a seguir

En las últimas temporadas, el equipo Sub-20 se ha encargado de nutrir la plantilla profesional del Cúcuta Deportivo teniendo como casos más notables los del volante ofensivo Dayan Pérez y el delantero Jaime Peralta, jugadores de buen presente en Liga.

Asimismo hacen parte del plantel el defensor Leison Ochoa, el delantero Breyner Rodríguez y los volantes Santiago Vásquez y Matías Castellanos, quienes en 2025 jugaron Supercopa.

De la actual nómina Sub-19, en este 2026 sumaron minutos en el profesionalismo el defensor central Fraiban Carillo y el extremo ocañero Olmar Bacca, ambos en duelos de Copa Colombia con el técnico Richard Páez. En convocatoria estuvo el arquero cesarense Diego Muñoz. 

Además de Carrillo, Bacca y Muñoz, como puntos altos del grupo están el lateral derecho Felipe Raguá, los centrales Tobías Sánchez y Juan Cuesta, el volante de primera línea Samuel Popo Lerma y en el frente de ataque Anthony Rivas, goleador del equipo con 14 tantos.

Anthony Rivas, Cúcuta Deportivo Sub-19 2026.

 

Un torneo esquivo

Cúcuta Deportivo, a nivel institucional, ha apostado por ser campeón de esta copa organizada por la Federación Colombiana de Fútbol, pero, pese a ser protagonista, no ha logrado el objetivo.

Sus mejores registros siguen siendo los de las campañas 2018 y 2022 cuando fue subcampeón de la mano de los técnicos David Suárez y Carlos Eduardo Hernández.

En 2019 y 2026 alcanzó los cuartos de final, mientras que en octavos fue eliminado en las ediciones de 2023, 2024 y 2025.

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