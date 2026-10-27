Cúcuta Deportivo no pudo seguir avanzando en la Supercopa Juvenil: así fue su 2026

En octavos de final, el motilón se citó con Bucaramanga ganándole en la capital de Santander (1-0) y perdiendo en su sede deportiva 2-1 para terminar avanzando en penales (4-3).
En total, el equipo de García disputó 22 partidos con catorce triunfos, dos empates y seis caídas dejando un rendimiento total del 67%. Su registro goleador fue de 51 tantos a favor y 17 en contra.
Los jóvenes a seguir
En las últimas temporadas, el equipo Sub-20 se ha encargado de nutrir la plantilla profesional del Cúcuta Deportivo teniendo como casos más notables los del volante ofensivo Dayan Pérez y el delantero Jaime Peralta, jugadores de buen presente en Liga.
Asimismo hacen parte del plantel el defensor Leison Ochoa, el delantero Breyner Rodríguez y los volantes Santiago Vásquez y Matías Castellanos, quienes en 2025 jugaron Supercopa.
De la actual nómina Sub-19, en este 2026 sumaron minutos en el profesionalismo el defensor central Fraiban Carillo y el extremo ocañero Olmar Bacca, ambos en duelos de Copa Colombia con el técnico Richard Páez. En convocatoria estuvo el arquero cesarense Diego Muñoz.
Además de Carrillo, Bacca y Muñoz, como puntos altos del grupo están el lateral derecho Felipe Raguá, los centrales Tobías Sánchez y Juan Cuesta, el volante de primera línea Samuel Popo Lerma y en el frente de ataque Anthony Rivas, goleador del equipo con 14 tantos.