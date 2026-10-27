Cúcuta Deportivo no pudo seguir avanzando en la Supercopa Juvenil: así fue su 2026

En la instancia de cuartos de final, Cúcuta Deportivo terminó su sueño de ser campeón de la Supercopa Juvenil 2026 e ir a la siguiente Copa Libertadores, categoría Sub-20. Los rojinegros fueron eliminados en la tanda de penales por Llaneros, el pasado sábado.

El sábado, en el General Santander, un escenario que no había usado en ningún partido del certamen, los dirigidos por Braynner García triunfaron 1-0 con gol de Anthony Rivas e igualaron el global de la serie, recordando que en Villavicencio cayeron 2-1.

En la definición de penales, los juveniles no pudieron repetir lo hecho en los octavos de final cuando eliminaron por esta vía al Atlético Bucaramanga y terminaron derrotados 4-3, en una serie donde falló el volante Edward Bautista.

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¿Cómo fue la campaña?

Cúcuta Deportivo, que hizo las veces de local en la cancha sintética de su sede deportiva, fue uno de los mejores equipos de la primera fase del certamen, siendo primero del Grupo E con un total de 38 puntos en 18 encuentros producto de doce victorias, dos empates y cuatro derrotas.