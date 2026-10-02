Camilo Vera y Ángel Barajas terminaron sexto y séptimo en la final de barra fija del Mundial de Gimnasia

Se bajó este domingo el telón del 54 Campeonato Mundial de Gimnasia Artística que se cumplió en Róterdam, Países Bajos, y con ella la participación de Colombia en el evento deportivo que concluyó con la final de barra fija.

Los gimnastas cucuteños Camilo Vera y Ángel Gabriel Barajas tuvieron una destacada presentación en cada una de sus rutinas a pesar de pequeños errores que les impidieron subir al podio por el oro, la plata o el bronce.

Camilo Vera se ubicó sexto, mientras que Ángel Barajas fue séptimo, pero más allá del resultado, la delegación colombiana dejó una gran impronta en la historia en su participación en los Mundiales de gimnasia.

Vera fue sexto, con un puntaje de 13,333, donde la nota de dificultad fue de 5.600 y la de ejecución de 7.633.

Por su parte, Barajas, quien quedó detrás de su compañero, obtuvo un puntaje de 13,333, pero la nota de dificultad fue de 6,600 y la de ejecución de (6,733); similares, fue el punto de quiebre para no haber estado más arriba.

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La medalla de oro se la llevó el chino Tang Chi-Hung, quien obtuvo un puntaje de 14.966, en la que su nota de dificultad fue de 6,600 y en ejecución alcanzó 8,366.

Por otro lado, la presea de plata se la colgó el japonés, Oka Shinnosuke, con puntaje de 14.800. Las notas del oriental fueron 5,800 en dificultad y 8,900 en ejecución. Entre tanto, la medalla de bronce fue para el ruso Serge Naidín, con una calificación de 14.800.

De otra parte, el cuarto lugar fue para el nipón Kawakami Sohei con 14.800, pero su nota de dificultad fue de 5,900 y la de dificultad de 8,600.

El quinto lugar lo ocupó el australiano Jesse Moore, con 14,433, y las notas de Moore fueron de 5,600 de dificultad y de 8,733, y el octavo y último lugar fue para el italiano Yudimin Abbadini, con 12,600.

En general, la gimnasia colombiana dejó una buena imagen en el Mundial de Rotterdam al que asistió por primera vez en hace 16 años, con Jossimar Calvo Moreno.

En esta ocasión y aparte de haber llegado a la final de barra fija, por primera vez en la historia, Colombia se metió entre las mejores selecciones del mundo, al ocupar el octavo lugar, con una destacada puntuación de 240.093. El título para con 251.928, el subtítulo para Rusia, con 250.329, y la medalla de bronce la obtuvo China, con 249.193.

Estos resultados le permiten a Colombia soñar y dar la pelea para estar en los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028.

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