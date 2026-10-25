Andrés Ramírez, de ser el mejor Icfes de Norte de Santander a reinventar su vida tras un accidente

A finales de octubre de 2003, Andrés José Ramírez Contreras se convirtió en el estudiante con el mejor puntaje de ICFES en Cúcuta y Norte de Santander. Este logro obtenido gracias a meses de preparación le garantizaba, en aquel entonces, ir a estudiar medicina y cumplir el sueño de especializarse en neurocirugía.

Aunque su puntaje de 63 sobre 100 le otorgó la oportunidad de quedar seleccionado en la Universidad de Antioquia, entre más de 12.000 aspirantes, su destino dio un giro drástico poco antes de empezar la carrera universitaria.

Resulta que el 26 de marzo de 2004 Andrés Ramírez decidió hacer una fiesta de despedida junto con un grupo de cuatro amigos, antes de partir para Medellín. La celebración se llevó a cabo en la urbanización Prados II, pero la invitación a otra fiesta los hizo dirigirse al conjunto residencial Parques, a pocos metros del lugar en el que se encontraban.

Pero, fue en el camino hacia ese conjunto, donde Andrés, quien tenía 17 años, enfrentaría una de las etapas más complejas en su vida.