Delcy Rodríguez destaca avances en el diálogo con la oposición en Venezuela

La mandataria encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, recibió a los principales representantes del Gobierno y de la oposición que participaron en las últimas tres jornadas de diálogos nacionales, un espacio apoyado por Estados Unidos y que logró alcanzar acuerdos relacionados a reformas institucionales, ampliar garantías políticas y consolidar una agenda programática para el país.

Este encuentro contó con la participación del presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez y de Dinorah Figuera, presidenta de la Asamblea Nacional electa en 2015, quienes lideraron las respectivas delegaciones negociadoras. Fueron estos líderes quienes mostraron a la mandataria los resultados del tercer ciclo de conversaciones que culminó ayer luego de seis jornada de trabajo, dos sesiones plenarias y quince reuniones de negociación formal.

Este espacio significa para el país, un gran paso en el proceso de acercamiento político iniciado en agosto y que refleja la continuidad de una interlocución directa entre representantes del Gobierno y sectores de la oposición, que han logrado establecer una agenda conjunta de reformas pese a las diferencias.

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Durante la reunión, Rodríguez expresó su reconocimiento al trabajo desarrollado por ambas delegaciones y respaldó los compromisos alcanzados para fortalecer las garantías de participación política, avanzar en la transformación del sistema judicial y promover medidas orientadas a la recuperación económica y social del país.

La presidenta destacó la importancia de construir consensos mediante el diálogo y valoró la disposición de los participantes a trabajar en una agenda de cambios institucionales, cuya próxima ronda de negociaciones está prevista para noviembre.

Garantías políticas y reforma judicial

Dentro de los acuerdos estipulados en el tercer ciclo de diálogos se definió revisar cuatro leyes relacionadas con el ejercicio de los derechos políticos, las inhabilitaciones y la lucha contra el terrorismo, con el objetivo de examinar modificaciones que contribuyan a ampliar garantías de participación y convivencia democrática.

Las delegaciones también avanzaron en el proceso de renovación del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), una de las reformas institucionales incluidas en la agenda del diálogo. Como parte de este proceso, la Asamblea Nacional juramentó ayer al Comité de Postulaciones Judiciales, integrado por 11 diputados y 12 representantes de la sociedad civil, encargado de intervenir en la selección de los nuevos magistrados.

La instalación de este comité constituye uno de los primeros pasos institucionales concretos derivados de los compromisos abordados en las negociaciones.

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Otro de los asuntos tratados fue la creación de una Defensoría de garantías políticas y participación ciudadana, concebida como un mecanismo para fortalecer la protección de los derechos políticos y facilitar el ejercicio de la participación democrática.

Recuperación del oro venezolano

También se logró alcanzar un acuerdo en asuntos de interés económicos nacionales, como la decisión de conformar una delegación paritaria del Gobierno y la oposición para realizar gestiones ante el Reino Unido dirigidas a recuperar las reservas de oro venezolano depositadas en el Banco de Inglaterra.

La iniciativa constituye uno de los acuerdos más relevantes de esta ronda al incorporar a representantes de ambas partes en una gestión conjunta relacionada con los activos internacionales del país.

Las delegaciones han incluido igualmente en su agenda cuestiones vinculadas con la recuperación de los servicios públicos, la salud, la educación, los ingresos y las condiciones de vida de la población, con el propósito de que los avances políticos e institucionales se acompañen de mejoras económicas y sociales.

Una agenda de diálogo

El encuentro en Miraflores se produjo después de una tercera ronda que las propias delegaciones han reconocido como compleja, pero que concluyó con compromisos de trabajo sobre asuntos que durante años han generado profundas diferencias entre el Gobierno y la oposición.

La cuarta ronda de conversaciones está prevista del 11 al 15 de noviembre, cuando las delegaciones continuarán examinando las reformas pendientes y los mecanismos para dar cumplimiento a los acuerdos.

El respaldo de Rodríguez a la continuidad del proceso sitúa el diálogo nacional como uno de los espacios de negociación política de la nueva etapa venezolana, con una agenda que combina garantías democráticas, transformación institucional y recuperación económica y social.

Tomado de El Universal.

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