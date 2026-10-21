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Vaticano confirma que el papa León XIV no requiere tratamiento adicional contra el cáncer
La Oficina de Prensa del Vaticano emitió un comunicado sobre el estado de salud del sumo pontífice.

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dsifontes
PAPA LEON
Colprensa
Colprensa
Miércoles, 21 de Octubre de 2026

La Oficina de Prensa del Vaticano informó este jueves, 21 de octubre, que el papa León XIV recibió los resultados de los exámenes histológicos definitivos tras la reciente extirpación de un adenocarcinoma en el pulmón.

En los documentos médicos, se confirmó que el sumo pontífice no necesitará ningún tratamiento adicional.

“Hoy se han publicado los resultados de las pruebas histológicas y de biología molecular realizadas al material extirpado durante la cirugía del santo padre”, señala el comunicado de la Santa Sede.

Puede leer: Gracias a todos: papa León XIV reapareció en la plaza de San Pedro tras su operación de pulmón

De acuerdo con información, la nota fue firmada por el médico personal del pontífice, Luigi Carbone, y el jefe del equipo quirúrgico, Stefano Margaritora. Allí señalaron que las pruebas confirmaron que se trataba de un adenocarcinoma de pulmón y que la enfermedad se encontraba “localizada”.

“Una evaluación oncológica posterior confirmó que no era necesario ningún tratamiento adicional”, concluye el comunicado.

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