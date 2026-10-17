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Puerto Rico da un nuevo paso para convertirse en el estado 51 de Estados Unidos
La gobernadora Jenniffer González firmó una resolución que solicita al Congreso estadounidense admitir a la isla como estado, con los mismos derechos y condiciones que los demás.
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crojas
Puerto Rico da un nuevo paso para convertirse en el estado 51 de Estados Unidos
Colprensa
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Sábado, 17 de Octubre de 2026

La gobernadora de Puerto Rico, Jenniffer González, ha firmado este viernes una resolución solicitando a las autoridades de Estados Unidos la admisión de la isla como el estado número 51 del país norteamericano, en "igualdad de condiciones" que el resto.

"Hoy (...) firmé la Resolución Conjunta 66-2026, una medida de administración que conmemora el 250 aniversario de la fundación de los Estados Unidos y confirma la petición de admisión de Puerto Rico como estado de la Unión, en igualdad de condiciones con los demás estados", ha anunciado en sus redes sociales.

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González, que ha suscrito el documento en un acto con presencia de congresistas y senadores, miembros de su gobierno y representantes de la sociedad civil, ha defendido que esta petición "nace de la voluntad de nuestro pueblo" y pretende "alcanzar la igualdad plena mediante la estadidad" de Puerto Rico.

"Los puertorriqueños hemos contribuido al desarrollo de nuestra Nación, hemos defendido sus libertades y hemos cumplido con las responsabilidades de la ciudadanía americana. Corresponde ahora al Congreso atender esa voluntad y ejercer su autoridad constitucional para admitir a Puerto Rico como estado de la Unión", ha manifestado.

La gobernadora apuesta así por formar parte plenamente de Estados Unidos, a diferencia de otros dirigentes puertorriqueños que se inclinan por mantener el actual estatus o la independencia.

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Puerto Rico ha estado bajo la tutela de Washington desde 1898, cuando fue invadido al final de la guerra entre España y Estados Unidos. Aunque los isleños recibieron la ciudadanía estadounidense en 1917, se han mantenido en un limbo colonial en el que gran parte de la economía del país depende de la superpotencia mundial.

La isla está exenta de los impuestos sobre ingresos, pero paga la Seguridad Social y el seguro médico para personas mayores y los impuestos locales. Además, recibe menos fondos federales que los estados de Estados Unidos.

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