María Corina Machado denuncia que EE. UU. la excluyó de las negociaciones sobre Venezuela y anuncia su regreso

La líder opositora venezolana y premio Nobel de la Paz, María Corina Machado, denunció que Estados Unidos la dejó por fuera de las negociaciones que se desarrollan esta semana en Caracas entre el Gobierno de la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, y un sector de la oposición.

La dirigente hizo estas declaraciones en una entrevista publicada por The New York Times, en la que también anunció su intención de regresar a Venezuela para movilizar a sus seguidores de cara a futuras elecciones.

La líder opositora venezolana y premio Nobel de la Paz, María Corina Machado, denunció que Estados Unidos la dejó por fuera de las negociaciones que se desarrollan esta semana en Caracas entre el Gobierno de la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, y un sector de la oposición.

La dirigente hizo estas declaraciones en una entrevista publicada por The New York Times, en la que también anunció su intención de regresar a Venezuela para movilizar a sus seguidores de cara a futuras elecciones

Machado cuestiona a empresario vinculado al sector petrolero

Durante la conversación con el diario estadounidense, la dirigente también criticó al empresario Alejandro Betancourt, beneficiario de contratos energéticos y vinculado a un acuerdo con la Administración del presidente Donald Trump para controlar alrededor de una quinta parte de las reservas petroleras venezolanas.

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Machado lo señaló como “uno de los principales responsables del sufrimiento que padece nuestra gente” y sostuvo que no sería un socio empresarial viable en un eventual gobierno encabezado por ella.

Pese a sus cuestionamientos, la opositora afirmó que respetará los acuerdos petroleros suscritos si estos se ajustan a las normas vigentes en Venezuela.

“Quiero ser muy clara: si estos contratos que se están firmando cumplen con la ley venezolana, serán respetados”, afirmó.

La dirigente también sostuvo que el país necesita «seguridad, estabilidad y legitimidad» para atraer inversiones. Su postura apunta a mantener los contratos que cumplan con la legislación, independientemente de sus críticas a los empresarios relacionados con los acuerdos.

Una comisión de la verdad para las víctimas

Frente al futuro político de Venezuela y al papel de Rodríguez, Machado defendió que los responsables de posibles violaciones de derechos humanos comparezcan ante la justicia. Además, planteó la creación de una comisión de la verdad independiente que recopile testimonios de las víctimas y permita establecer mecanismos de reparación.

“La gente exige justicia, y eso es absolutamente legítimo”, dijo la opositora al referirse a la necesidad de esclarecer los hechos y garantizar que las víctimas puedan acceder a la justicia.

La propuesta se enmarca en su planteamiento de una transición democrática que incluya rendición de cuentas por las actuaciones del Gobierno venezolano. Rodríguez, quien asumió como presidenta encargada, enfrenta cuestionamientos relacionados con presuntas violaciones de derechos humanos.

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La postura de Trump frente a la oposición venezolana

Las declaraciones de Machado se conocen después de que el presidente estadounidense Donald Trump descartara a la dirigente como sucesora de Nicolás Maduro, capturado por fuerzas estadounidenses el 3 de enero, y respaldara a Delcy Rodríguez.

Machado ganó las primarias de la oposición venezolana en 2023 y respaldó la candidatura de Edmundo González Urrutia en las elecciones presidenciales de 2024. Pese a su exclusión denunciada de las actuales negociaciones, afirmó que mantiene su convicción de que Washington busca una transición democrática en Venezuela.

La diferencia entre la posición de Machado y la interlocución que Estados Unidos mantiene con el Gobierno encargado y otros sectores opositores deja abierta la discusión sobre quiénes participarán en las decisiones políticas del país y cómo se definirá el camino hacia futuras elecciones.

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