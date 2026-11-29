

La senadora Yirley Vargas Torrado empezó a tejer una alianza internacional para la ley estatutaria del derecho al cuidado.

En la Audiencia Pública Internacional por el Derecho Fundamental al Cuidado y la Productividad, Brasil, Chile, Israel, Suecia, Uruguay y la Unión Europea compartieron sus experiencias.

También se sumaron la OIT, ONU Mujeres, el UNFPA, el Banco Mundial y la Oficina de la Coordinadora Residente de la ONU; las universidades de los Andes, del Valle, Simón Bolívar, El Bosque y La Sabana; la agremiación ANDEL, la Federación Internacional de Cuidado y Apoyo (FICA) y organizaciones de cuidadores.

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Colombia Cuida

“A las cuidadoras de Colombia les digo: nadie cuida sola. Esta ley la estamos construyendo con ustedes y para ustedes”, expresó la senadora.

Más de 200 personas participaron en la jornada, que da continuidad a Colombia Cuida, iniciativa que recogió 334 propuestas en encuentros territoriales.

La senadora busca impulsar una ley que garantice el derecho a cuidar, a ser cuidado y a cuidarse.

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