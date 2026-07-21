Senadora Yirley Vargas, Primera Cuidadora de Colombia

La senadora Yirley Vargas tomó posesión en el Congreso, en un momento que describe como suyo y de millones de colombianos: el de quienes sostienen, con el mismo trabajo, un hogar y la economía del país.

Al asumir su curul, la Senadora lo dijo con firmeza: "Soy la Primera Cuidadora que llega al Congreso a trabajar por la economía del cuidado, con la misma entrega con la que siempre he luchado por aquellos héroes que sacan adelante a los suyos, en un lecho de enfermo o en la crianza".

Lea aquí: Así quedará el nuevo mapa político del Congreso frente al gobierno de Abelardo de la Espriella

La economía del cuidado representa el 19,9% del PIB nacional, según el DANE. Para la Senadora, esa cifra confirma su convicción: “Un país es más competitivo y productivo cuando el cuidado se reconoce y se convierte en política pública. Esta es nuestra causa”.

Gracias por valorar La Opinión Digital. Suscríbete y disfruta de todos los contenidos y beneficios en http://bit.ly/SuscripcionesLaOpinion