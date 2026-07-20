Presidente Petro revela el retrato oficial que quedará en la Casa de Nariño

A pocas semanas de concluir su mandato, el presidente Gustavo Petro dio a conocer el retrato oficial que pasará a integrar la galería de expresidentes de la Casa de Nariño, una tradición que reúne las imágenes de quienes han ocupado la jefatura del Estado colombiano.

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La pintura fue presentada por el mandatario a través de una publicación en su cuenta de X, donde aseguró que la obra permanecerá en el corredor de los presidentes. "Este cuadro quedará en el corredor de los presidentes de Colombia hasta que alguien lo quite", escribió.

En el mismo mensaje, Petro invitó a quienes consideran que su administración dejó un legado positivo a conservar la imagen como un recuerdo. "A quienes crean que valió la pena este gobierno, les dejo esta fotografía para que la guarden en su corazón", expresó.

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El retrato muestra al presidente sentado en un sillón, vestido completamente de blanco y con zapatos deportivos del mismo color. En una de sus manos sostiene un lápiz, un elemento que ha sido recurrente en sus intervenciones públicas y discursos.

La obra también incorpora varios símbolos que han acompañado la imagen del mandatario durante su gobierno. Entre ellos aparecen tres mariposas amarillas, una referencia a la obra del escritor Gabriel García Márquez, así como la pulsera con los colores de la denominada bandera de "guerra a muerte", inspirada en el decreto expedido por Simón Bolívar en 1813, y la cruz de Tau de madera, emblema franciscano que Petro ha utilizado durante varios años.

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En el fondo del cuadro se observa un paisaje rural con una vivienda campesina, un cultivo que parece ser de café y una cadena montañosa bajo un cielo de tonos rojizos.