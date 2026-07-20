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Presidente Petro revela el retrato oficial que quedará en la Casa de Nariño
El mandatario presentó la pintura que integrará la galería de expresidentes y reiteró su llamado a incluir a Juan José Nieto y José María Melo.
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Gustavo Petro Urrego. Foto: Colprensa.
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Lunes, 20 de Julio de 2026

A pocas semanas de concluir su mandato, el presidente Gustavo Petro dio a conocer el retrato oficial que pasará a integrar la galería de expresidentes de la Casa de Nariño, una tradición que reúne las imágenes de quienes han ocupado la jefatura del Estado colombiano.

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La pintura fue presentada por el mandatario a través de una publicación en su cuenta de X, donde aseguró que la obra permanecerá en el corredor de los presidentes. "Este cuadro quedará en el corredor de los presidentes de Colombia hasta que alguien lo quite", escribió.

En el mismo mensaje, Petro invitó a quienes consideran que su administración dejó un legado positivo a conservar la imagen como un recuerdo. "A quienes crean que valió la pena este gobierno, les dejo esta fotografía para que la guarden en su corazón", expresó.

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El retrato muestra al presidente sentado en un sillón, vestido completamente de blanco y con zapatos deportivos del mismo color. En una de sus manos sostiene un lápiz, un elemento que ha sido recurrente en sus intervenciones públicas y discursos.

La obra también incorpora varios símbolos que han acompañado la imagen del mandatario durante su gobierno. Entre ellos aparecen tres mariposas amarillas, una referencia a la obra del escritor Gabriel García Márquez, así como la pulsera con los colores de la denominada bandera de "guerra a muerte", inspirada en el decreto expedido por Simón Bolívar en 1813, y la cruz de Tau de madera, emblema franciscano que Petro ha utilizado durante varios años.

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En el fondo del cuadro se observa un paisaje rural con una vivienda campesina, un cultivo que parece ser de café y una cadena montañosa bajo un cielo de tonos rojizos.

 

Además de presentar la pintura, el jefe de Estado reiteró su interés de que en la galería presidencial también sean incluidos los retratos de Juan José Nieto, considerado el primer presidente afrodescendiente del país, y del general José María Melo, mandatario de origen indígena que gobernó de facto la entonces República de la Nueva Granada en 1854.

Aunque Petro ha mencionado en distintas ocasiones la importancia de reconocer a ambos personajes dentro de la historia política nacional, durante su administración sus retratos no fueron incorporados a la colección oficial de la Casa de Nariño.

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