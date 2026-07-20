Alianza por la Niñez pide al Congreso priorizar la protección de niños y adolescentes

La Alianza por la Niñez Colombiana pidió al Congreso de la República, en el inicio de una nueva legislatura, priorizar los temas de infancia y adolescencia en sus agendas, sin ahondar en nueva normas, sino en procura que las actuales se fortalezcan y se ejecuten.

Ingrese: Procuraduría prorroga suspensión de 10 funcionarios del Inpec por fiesta en cárcel de Itagüí

En una carta abierta y pública la Alianza, que integran organizaciones no gubernamentales como Aldeas Infantiles, la Fundación Barco, Pandi y Red PaPaz, entre otras, le recordó a los legisladores que la normatividad vigente establece que en los primero 15 días del inicio de la legislatura debe conformarse la Comisión Legal para la Protección Integral de la Infancia y la Adolescencia.



"Esta Comisión es una obligación legal vigente y una herramienta institucional creada para fortalecer la protección y promoción de los derechos de la infancia y la adolescencia, impulsar iniciativas legislativas, hacer seguimiento a políticas públicas y ejercer control político sobre las acciones del Estado dirigidas a esta población" recordó la Alianza.

Descubra: ¿Cómo será la nueva sede presidencial que se construye en Barranquilla?

En ese sentido, también le pidió al Congreso "poner en el centro de su agenda" los temas relacionados con la defensa de los derechos de los niños, niñas y adolescentes, y listó una serie de asuntos prioritarios de interés para el bienestar de los menores de edad.



Entre otras, la Alianza pidió hacer énfasis en la prevención del reclutamiento de menores de edad por parte de las organizaciones al margen de la ley, impulsar la norma que prohibió el matrimonio o uniones tempranas con y entre menores de edad, prevenir las violencias física y en los entornos digitales, así como el castigo físico y los tratos crueles o humillantes de los niños y adolescentes.

Lea: Empresa antioqueña, entre las finalistas de la NASA para alimentar futuras misiones a Marte

Además le pidió hacer seguimiento a las leyes aprobadas que buscan alejar la violencia de los menores de edad e impulsar la asignación de recursos económicos para su implementación, entre otros reclamos.



"El Congreso tiene una obligación legal, y una responsabilidad histórica. La protección integral de niñas, niños y adolescentes debe ser una prioridad legislativa real, verificable y permanente", subrayó la Alianza, al sostener que la niñez del país requiere de instituciones que cumplan la ley y aboguen por este sector de la sociedad colombiana.

Gracias por valorar La Opinión Digital. Suscríbete y disfruta de todos los contenidos y beneficios en http://bit.ly/SuscripcionesLaOpinion