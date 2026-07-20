Denuncian que Beto Coral recibió esquema de seguridad de la UNP tras su deportación

El nombre del activista Franklin Humberto Coral, conocido como Beto Coral, sigue dando de que hablar luego de su deportación desde los Estados Unidos y el recibimiento hecho por el gobierno Petro.



Ahora, sindicatos de la Unidad Nacional de Protección (UNP) denunciaron que al activista petrista le asignaron un esquema de protección con escoltas incluidos y camioneta blindada tras su llegada al país.

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Los cuestionamientos realizados por el sindicato Asociación Nacional de Trabajadores de la Seguridad (Analtraseg) señalan que se dio una asignación express simplemente por ser cercano al gobierno.



"Hasta dónde ha llegado el descaro de colocarle a los amigos del Gobierno, a los que atacan a Estados Unidos, a los que atacan la institucionalidad en Colombia, ahora escoltas de la Unidad Nacional de Protección”, indicó un delegado del sindicato nacional.



Además, cuestionó la rapidez con que se ordenó este esquema de protección, debido a que no se cumplieron con los trámites ordenados por la ley, como lo es un estudio de riesgos para asignarle el esquema.

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"Este señor no tiene estudio de seguridad o un análisis del riesgo realizado, porque sería imposible en tiempo récord habérselo hecho, porque eso te, eso se hace bajo súplica de la persona que está recibiendo una posible o presunta amenaza”, agregó.



A las críticas se sumó el concejal de Bogotá, Rolando González, quien cuestionó como al activista Beto Coral le asignaron un vehículo blindado, dos escoltas y un chaleco balístico, a una persona que estaba hace más de 20 años fuera del país.



"¿con qué criterio se decide quién merece protección y quién no? Como concejal y ciudadano, exijo la revocatoria inmediata de este esquema de protección. De lo contrario, interpondré las acciones legales correspondientes. Los documentos existen. Las pruebas están sobre la mesa. Ahora le corresponde al Gobierno explicar por qué los privilegios parecen depender de la afinidad política y no del nivel real de riesgo", cuestionó.



Otra de las reacciones fue la del representante electo del Centro Democrático, Daniel Briceño, quien cuestionó las acciones por las cuales se determinó la asignación de un esquema de seguridad al activista recién deportado desde los Estados Unidos.

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“¿Por qué razón el gobierno Petro le asignó en cuestión de horas un esquema de seguridad de la UNP a Beto Coral? ¿Dónde está el estudio de riesgo?”, se preguntó el representante electo del Centro Democrático”, señaló.



De momento, ni el presidente Gustavo Petro, ni el presidente de la Unidad Nacional de Protección (UNP), Augusto Rodríguez, se han pronunciado ante esta polémica designación.

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