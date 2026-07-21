La nueva bancada de Norte de Santander comenzó funciones en el Congreso

Senado

Wilmer Ramiro Carrillo Mendoza (Partido de la U): 126.482 votos

Nació el 3 de septiembre de 1973 en el municipio de Arboledas, Norte de Santander. Cuenta con especializaciones en Administración de la Construcción y Gestión Pública, además de estudios de maestría en Políticas Públicas y Desarrollo Territorial.

Ha desarrollado su trayectoria política en representación de Norte de Santander por el Partido de la U. En 2014 fue elegido por primera vez a la Cámara de Representantes y posteriormente obtuvo la reelección para periodos consecutivos.

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También se desempeñó como gobernador encargado de Norte de Santander y ha participado en distintos procesos de la política regional. En las elecciones legislativas fue elegido senador de la República por el Partido de la U.



