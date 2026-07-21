La nueva bancada de Norte de Santander comenzó funciones en el Congreso

Estos son los perfiles de los dirigentes que representarán a Norte de Santander en el Congreso de la República durante el periodo 2026-2030, cuya instalación oficial se cumplió ayer. La delegación está integrada por seis representantes a la Cámara, incluida la curul de paz del Catatumbo, y seis senadores, quienes asumieron el compromiso de representar los intereses del departamento durante los próximos cuatro años.
Senado
Wilmer Ramiro Carrillo Mendoza (Partido de la U): 126.482 votos
Nació el 3 de septiembre de 1973 en el municipio de Arboledas, Norte de Santander. Cuenta con especializaciones en Administración de la Construcción y Gestión Pública, además de estudios de maestría en Políticas Públicas y Desarrollo Territorial.
Ha desarrollado su trayectoria política en representación de Norte de Santander por el Partido de la U. En 2014 fue elegido por primera vez a la Cámara de Representantes y posteriormente obtuvo la reelección para periodos consecutivos.
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También se desempeñó como gobernador encargado de Norte de Santander y ha participado en distintos procesos de la política regional. En las elecciones legislativas fue elegido senador de la República por el Partido de la U.
Alix Yirley Vargas Torrado (Partido Liberal): 124.402 votos
Nacida en Cúcuta, inició labores de cuidado desde los 13 años, una experiencia que orientó su trabajo social y parte de su trayectoria pública. Es autora del libro Amar es cuidar, en el que analiza la realidad de las personas cuidadoras y plantea la necesidad de reconocer su papel dentro de las políticas públicas.
Es abogada, magíster en Derecho Público, ingeniera agrónoma y especialista en Gerencia Pública. Durante más de 17 años ha desarrollado procesos de liderazgo social en distintas regiones del país, con énfasis en el trabajo comunitario y las dinámicas de frontera.
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Como senadora, ha enfocado su agenda en la promoción de iniciativas relacionadas con el reconocimiento del cuidado, el fortalecimiento del liderazgo comunitario y la reducción de las brechas sociales. Su labor se ha caracterizado por el trabajo directo con las comunidades y el impulso de propuestas orientadas al desarrollo territorial.
Juan Carlos García Gómez (Partido Conservador) : 81.602 votos
Nació el 1 de enero de 1979 en Cúcuta. Es abogado de la Universidad Sergio Arboleda, realizó estudios en Cambridge (Reino Unido) y adelantó estudios de Derecho en la Universidad Libre, seccional Cúcuta.
Inició su carrera política como concejal de Cúcuta en 2004 y, posteriormente, fue representante a la Cámara por Norte de Santander. Desde 2018 es senador de la República por el Partido Conservador e integra la Comisión Primera del Senado. Su trayectoria ha estado ligada al trabajo legislativo y a la representación del departamento en el Congreso.
En 2007 fue reelegido como concejal, cargo al que renunció en 2010 para aspirar a la Cámara de Representantes.
Luis Alfonso Mejía Núñez (Alianza Verde): 64.201 votos
Es un dirigente político nacido en Cúcuta, cuya trayectoria se ha desarrollado en el ámbito regional. Inició su carrera en el servicio público como concejal de Cúcuta durante el periodo 2008-2011 y posteriormente fue elegido diputado de Norte de Santander para los periodos 2016-2019 y 2020-2023.
Su trabajo político ha estado enfocado en el contacto con las comunidades y en el seguimiento a las necesidades de los municipios del departamento. Como senador de la República, ha manifestado su interés en impulsar iniciativas relacionadas con el desarrollo económico y social de Norte de Santander y en promover una mayor participación de las regiones en la formulación de políticas públicas.
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Mejía es fundador del movimiento Pa'lante, organización política surgida bajo el liderazgo del exsenador y exgobernador de Norte de Santander Edgar Díaz Contreras, desde la cual ha consolidado su proyecto político en el departamento.
Martín Alonso Caicedo Carabalí (Pacto Histórico): lista cerrada
Nacido en Guapi (Cauca), pero desde los 12 años reside en Cúcuta. Es abogado de la Universidad Simón Bolívar, especialista en Finanzas Públicas de la ESAP y cursó una maestría en Derechos Humanos en la Universidad Industrial de Santander.
Su trayectoria en el sector público incluye cargos en la Alcaldía de Cúcuta y la Gobernación de Norte de Santander, además de la dirección de proyectos sociales y comunitarios. Ha trabajado en la representación de víctimas del conflicto armado y de comunidades negras, afrocolombianas, raizales y palenqueras. En 2026 fue elegido senador de la República por el Pacto Histórico.
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Durante años ha representado a las víctimas del conflicto armado y a las comunidades negras, afrocolombianas, raizales y palenqueras en espacios de consulta previa, derechos humanos, paz y justicia transicional.
Alejandra Omaña Ortiz (Pacto Histórico): lista cerrada
Conocida públicamente como Amaranta Hank, nació en Cúcuta y creció en Villa del Rosario. Es periodista, escritora, editora y gestora cultural. Su trayectoria también incluye el activismo por los derechos de las mujeres y de las trabajadoras sexuales.
En las elecciones legislativas de 2026 fue elegida senadora de la República por el Pacto Histórico. Su candidatura adquirió notoriedad nacional por su pasado en la industria del entretenimiento para adultos, tema sobre el que sostuvo un debate público centrado en la eliminación de estigmas y el reconocimiento de derechos.
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Como congresista ha señalado que sus prioridades estarán enfocadas en impulsar iniciativas relacionadas con las mujeres, la juventud, el acceso a la educación, la cultura y el deporte, así como en promover proyectos e inversiones para Norte de Santander mediante acuerdos legislativos.
Cámara de Representantes
José Luis Duarte Contreras (Partido Conservador): 86.553 votos
El político es conocido cariñosamente como "Chelí". Nació en Chinácota, Norte de Santander. Es abogado de la Universidad Libre de Cúcuta, especialista en Derecho Público y cursa una maestría en Gobierno, Políticas Públicas y Desarrollo Territorial.
Su trayectoria en el sector público incluye los cargos de concejal de Chinácota, profesional universitario y coordinador jurídico-administrativo del DANE, secretario municipal de Tránsito y alcalde de Chinácota durante el periodo 2020-2023. Su experiencia ha estado vinculada a la administración pública y la gestión territorial.
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En las elecciones legislativas de 2026 fue elegido representante a la Cámara por Norte de Santander con 86.553 votos, la mayor votación del Partido Conservador en el departamento. Desde el Congreso ha manifestado su interés en promover iniciativas orientadas al desarrollo regional y al fortalecimiento de la gestión pública en Norte de Santander.
Diana Carolina Riveros Páez (Partido de la U): 77.266 votos
Es representante a la Cámara por Norte de Santander para el periodo 2026-2030. Nacida en la provincia de Ocaña, es abogada y especialista en Derecho Público.
Antes de llegar al Congreso integró la oficina jurídica de la Personería de Ocaña y trabajó en la Defensoría del Pueblo, donde adquirió experiencia en la defensa de derechos y en asuntos relacionados con la gestión pública y el territorio.
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Su trayectoria política ha estado vinculada al Catatumbo y al departamento de Norte de Santander. Durante varios años acompañó el trabajo legislativo y social del exrepresentante Diógenes Quintero. Tras su fallecimiento, asumió la candidatura para dar continuidad a ese proyecto político, con énfasis en temas relacionados con las comunidades rurales, las víctimas y el desarrollo regional.
Eimy Julieth Suarez González (Cambio Radical): 69.116 votos
Profesional en Gestión y Desarrollo Urbanos, Especialización Gobierno del Territorio y Gestión Pública Territorial, Maestría en Gobierno del Territorio y Gestión Pública, y Maestría en Planificación Urbana y Regional.
Durante años se ha dedicado a la función pública desde diferentes áreas. Tuvo la oportunidad de ser asesora en el Congreso en la comisión VI desde la Cámara de Representantes, asesora de Agendas Ambientales en Norte de Santander, asesora de la Dirección Ejecutiva y Enlace con Gobierno Nacional, y fue la directora de la Casa Fiscal de Norte de Santander.
Ariel Francisco Rodríguez Beltrán (Partido Liberal): 54.243 votos
Es representante a la Cámara por Norte de Santander y militante del Partido Liberal. Inició su trayectoria política con trabajo comunitario y posteriormente fue elegido diputado a la Asamblea Departamental para el periodo 2024-2027, donde integró las comisiones de Hacienda, Crédito Público, Presupuesto y Cuentas, así como la de Equidad de la Mujer.
Tras su paso por la Asamblea llegó al Congreso con una agenda centrada en el desarrollo regional. Entre los temas que ha priorizado se encuentran la generación de empleo, la formalización laboral, el fortalecimiento de la economía popular y la promoción de iniciativas para el desarrollo del Catatumbo y la zona de frontera.
Juan Felipe Corzo Álvarez (Centro Democrático): 43.758 votos
Nació el 29 de diciembre de 1988 en Cúcuta. Es ingeniero industrial de la Universidad Sergio Arboleda y representante a la Cámara por Norte de Santander por el Centro Democrático, donde integra la Comisión Séptima.
Inició su trayectoria política en 2015 como concejal de Cúcuta. Posteriormente fue secretario de Gobierno de Norte de Santander durante la administración de Silvano Serrano y, en 2022, fue elegido representante a la Cámara. En el Congreso ha concentrado su actividad en temas de salud y asuntos sociales, destacándose por su postura crítica frente a las reformas impulsadas por el gobierno nacional, en especial la reforma al sistema de salud.
Curul de paz del Catatumbo
Tatiana Gaona Pinzón: 8.239 votos
Asociación de Víctimas Caminos de Esperanza Las Mercedes
Tatiana Gaona Pinzón es representante a la Cámara por la Circunscripción Transitoria Especial de Paz (CITREP) del Catatumbo para el periodo 2026-2030. Ingeniera y especialista en Servicios de Salud y en Marketing Político, nació en Norte de Santander y ha desarrollado su trabajo político en la subregión del Catatumbo, especialmente en el municipio de San Calixto.
Fue elegida con 8.239 votos y el respaldo de la Asociación de Víctimas Caminos de Esperanza Las Mercedes. En el Congreso ha manifestado que sus principales prioridades serán el mejoramiento de la infraestructura vial rural, el acceso a la educación y la generación de oportunidades para los jóvenes del Catatumbo.
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