La Opinión Colombia
Suscríbete
Cúcuta Deportes Colombia Región Judicial Economía Política Más
Elecciones 2023 Elecciones 2023 mobile
Colombia
5
Colombia
Reaparecieron vivos dos cabecillas de las disidencias de las Farc que habían sido reportados como bajas
Alias Ñeque, uno de los criminales más buscados del país y solicitado en extradición por Estados Unidos, reapareció junto a Marlon.
Authored by
cesarmuñoz
Ñeque y Marlón Farc. Foto cortesía. El Colombiano.
Colprensa
Colprensa
Domingo, 19 de Julio de 2026

Los cabecillas de las Farc, alias Ñeque y Marlon, reportados por el Gobierno nacional, hace unos días, como bajas, aparecieron este domingo afirmando que están vivos.

En un video, publicado en redes sociales, uno de los guerrilleros desmintió a las autoridades y calificó la información que dieron sobre sus muertes como una “noticia falsa”.

“Los intentos reiterados por doblegar su moral con falsas noticias, como las del 20 y 29 de junio, pregonadas por el general Hugo López, el ministro de Defensa y el presidente, que responsabilizan de sus fracasos militares a la inteligencia artificial, no han tenido ningún efecto en nuestras unidades ni comunidades que respaldan el proyecto político y militar”, dice uno de los cabecillas.

Según había reportado el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, “Ñeque”, que enfrentaban cargos en EE. UU. por narcoterrorismo, apoyo a organización terrorista, tráfico internacional de cocaína y armas de fuego, había sido neutralizado, junto a su más cercano colaborador, alias “Marlon”, por las Fuerzas Militares.

Lea aquí: Más de 43.000 contratos por $7,6 billones se firmaron tras la segunda vuelta presidencial

 

“Tropas de nuestro neutralizaron a alias ‘Ñeque’, cabecilla de una estructura criminal y principal responsable de las finanzas ilegales de alias ‘Mordisco’. Su neutralización representa un golpe estratégico para el brazo financiero y logístico de esas disidencias, el financiamiento de acciones terroristas y expansión criminal”, expresó Sánchez en su momento.

El ministro, a su vez, indicó que “Ñeque”, era uno de los criminales más peligrosos en el sur del país, solicitado en extradición por Estados Unidos, y había una recompensa de 5 millones de dólares ofrecida por el Departamento de Estado de los Estados Unidos.

Hasta el momento, el Gobierno no se ha pronunciado sobre el video en el que los dos ilegales lo desmienten afirmando que están con vida y advirtiendo, incluso, que arremeterán contra el gobierno electo.

“No hay independencia mientras Colombia sea gobernada desde la Casa Blanca. Ante esta amenaza, el pueblo colombiano debe prepararse y no entregar ni un derecho conquistado ni un palmo de tierra, de páramo o de río. Claudicar ante el miedo que buscan imponer los discursos envalentonados y Abelardo no es opción”, dijo el vocero de esa estructura ilegal.

Tomado de El Colombiano.

Gracias por valorar La Opinión Digital. Suscríbete y disfruta de todos los contenidos y beneficios en http://bit.ly/SuscripcionesLaOpinion

Recomendados para ti
Temas del Día
Congreso de Colombia
Congreso de Colombia
Las cinco mujeres que escribirán un nuevo capítulo de la política en Norte de Santander
Lucy Araque
Asesinatos en Ocaña. / Foto: cortesía
Asesinatos en Ocaña. / Foto: cortesía
¿Hay autoridad en Ocaña? Se registran dos asesinatos en menos de 24 horas y crece la alarma
La Opinión
El estudio de microzonificación sísmica es un requerimiento del Plan de Ordenamiento Territorial (POT) desde 2019. / Foto: archivo
El estudio de microzonificación sísmica es un requerimiento del Plan de Ordenamiento Territorial (POT) desde 2019. / Foto: archivo
La deuda con Cúcuta de $22.000 millones que puede salvar vidas y reducir el costo de construir
Leonardo Favio Oliveros