Reaparecieron vivos dos cabecillas de las disidencias de las Farc que habían sido reportados como bajas

Los cabecillas de las Farc, alias Ñeque y Marlon, reportados por el Gobierno nacional, hace unos días, como bajas, aparecieron este domingo afirmando que están vivos.

En un video, publicado en redes sociales, uno de los guerrilleros desmintió a las autoridades y calificó la información que dieron sobre sus muertes como una “noticia falsa”.

“Los intentos reiterados por doblegar su moral con falsas noticias, como las del 20 y 29 de junio, pregonadas por el general Hugo López, el ministro de Defensa y el presidente, que responsabilizan de sus fracasos militares a la inteligencia artificial, no han tenido ningún efecto en nuestras unidades ni comunidades que respaldan el proyecto político y militar”, dice uno de los cabecillas.

Según había reportado el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, “Ñeque”, que enfrentaban cargos en EE. UU. por narcoterrorismo, apoyo a organización terrorista, tráfico internacional de cocaína y armas de fuego, había sido neutralizado, junto a su más cercano colaborador, alias “Marlon”, por las Fuerzas Militares.

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