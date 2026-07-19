Por primera vez, buscan predecir la severidad de las Infecciones Respiratorias Agudas y el dengue en Colombia

El dengue y las IRA (Infecciones Respiratorias Agudas) representan dos de los mayores retos para la salud pública en Colombia. Según el Instituto Nacional de Salud (INS), se han registrado 56.797 casos de dengue en el año; 34.245 (60,3 %) sin signos de alarma, 21.970 (38,6 %) con signos de alarma y 582 (1,0 %) de dengue grave.

En Norte de Santander el dengue ha pasado de ser una enfermedad de brotes periódicos a convertirse en un problema sostenido que afecta a miles de personas anualmente.

Pero si el dengue no da tregua, de otro lado, durante la semana epidemiológica 26 del 2026 se han notificado 198 muertes probables en menores de cinco años residentes de Colombia por infecciones respiratorias.

Según los expertos, gran parte del problema radica en que se siguen tratando de resolver estas enfermedades de la misma forma, dependiendo de métodos paliativos que en muchos casos carecen de precisión o sostenibilidad a largo plazo.

Para el caso del dengue, es importante seguir trabajando en la modernización de la vigilancia y el control del mosquito vector, por eso se requiere actualizar el método de control. Por ejemplo, se ha detectado que, en diversas regiones del país, los mosquitos (Aedes aegypti) han desarrollado resistencia a la mayoría de los insecticidas que se utilizan en las jornadas de fumigación, haciendo poco efectivas las campañas de erradicación que realizan las secretarías de salud departamentales y municipales en los cascos urbanos y zonas rurales.

Un proyecto para predecir el impacto del dengue y de las IRA

El equipo que lidera la investigación, con la cual se pretende, en definitiva, identificar algunos biomarcadores de dengue y de infección respiratoria aguda, socializó el proyecto en el Auditorio Carlos Corredor de la Unisimón.

Ómicas Colombia, es un proyecto con enfoque multidisciplinario que integra inteligencia artificial y ciencias ómicas, el cual se desarrollará en cuatro capas biológicas (exómica, transcriptómica, metabolómica y metagenómica) para identificar biomarcadores que permitan predecir con exactitud qué pacientes tienen mayor riesgo de progresar hacia cuadros graves o mortales antes de que su condición se deteriore. Este proyecto es pionero a nivel mundial por su enfoque multidisciplinar desde las ciencias básicas.

El equipo de investigadores de la Universidad Simón Bolívar, detrás de este proyecto, es liderado por el biólogo Lisandro Pacheco Lugo (investigador principal), la coordinadora científica Ibeth Luna Rodríguez y el investigador Antonio Acosta Hoyos, quienes, tras someterse a una rigurosa evaluación por pares y al proceso de aprobación correspondiente, lograron que la iniciativa fuese validada como un proyecto estratégico y fundamental para Colombia, lo que permitió la asignación de 36 mil millones de pesos provenientes del Sistema General de Regalías (SGR).

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Complementando este análisis molecular, el proyecto incorpora tecnología de punta en la vigilancia entomológica. Mediante el uso de inteligencia artificial y algoritmos de machine learning, se desarrollarán trampas para mosquitos capaces de optimizar la vigilancia de los vectores. Este componente tecnológico, apoyado por centros como AudacIA, CICV y Eureka de la Universidad Simón Bolívar, permitirá incluso identificar en tiempo real si los mosquitos circulantes en determinadas comunidades están infectados por el virus del dengue y su perfil de resistencia a insecticidas.

Lisandro Pacheco Lugo, biólogo e investigador principal.

Ibeth Luna Rodríguez, coordinadora científica.

Antonio Acosta Hoyos, investigador.

Cinco departamentos serán objeto del estudio de Ómicas Colombia

El proyecto abarca cinco departamentos estratégicos: Atlántico, Huila, Cauca, Norte de Santander y Guaviare. A través de alianzas con instituciones como el Hospital Erasmo Meoz y la Universidad Simón Bolívar, la iniciativa ya inició la toma de muestras clínicas, capturas de mosquitos y el diseño de prototipos de captura, consolidando un modelo que aspira a ser referente mundial en el diagnóstico y manejo de enfermedades infecciosas.

“Ya comenzamos muestreo de mosquitos en el Atlántico y próximamente en Huila y en Norte de Santander. Las capacitaciones están proyectadas para el segundo año de ejecución y tendrán como público objetivo estudiantes de posgrado, investigadores y funcionarios de las secretarías de salud, entre otros”, señaló el Dr. Lisandro Pacheco.

La estrategia reúne a otras instituciones como la Universidad del Cauca, la Fundación Universitaria María Cano, las clínicas de la Costa y General del Norte, la Fundación InnovaGen, Proservanda y las gobernaciones del Atlántico y del Huila.

“Nuestro foco principal es capacitarlos en nuevas técnicas de diagnóstico molecular y secuenciación de última generación. Esto nos posicionará a la vanguardia mundial en la identificación y el estudio de enfermedades como la Infección Respiratoria Aguda (IRA) y el dengue”, indicó Pacheco Lugo.

Millones de dólares para acabar con el dengue

Numerosas investigaciones científicas han buscado erradicar o controlar enfermedades como el dengue. Un claro ejemplo fue un proyecto desarrollado en Antioquia para 2016, el cual contó en su momento con el respaldo financiero de Bill Gates, uno de los filántropos más influyentes del mundo.

De acuerdo con el diario El Tiempo, una casa en el sector de La Aguacatala, en Medellín, se convirtió en el epicentro del World Mosquito Program Colombia. Este proyecto estuvo enfocado en combatir el dengue, el chikunguña, el zika y la fiebre amarilla, recibiendo un impulso de más de 5 millones de dólares por parte de la Fundación Bill y Melinda Gates. Asimismo, la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (Usaid) y la fundación Wellcome aportaron una cifra similar en alianza con la Universidad de Antioquia reduciendo el impacto de la enfermedad.

En esa ocasión replicaron lo que han hecho países como Australia, Brasil e Indonesia, que buscaban estrategias para mitigar el contagio de la enfermedad ‘vacunando’ los mosquitos para posteriormente liberarlos en el aire del Valle de Aburrá.

El mecanismo no buscaba erradicar al insecto, sino neutralizar su peligrosidad. "Acá la idea no es acabar con el mosquito. Para esto, los mosquitos se infectan con un microorganismo llamado Wolbachia", explicó el profesor Pacheco. Esta bacteria, presente de forma natural en diversos insectos y descubierta hace más de 70 años, posee una particularidad: se transmite de generación en generación a través del apareamiento. Al incorporarse en el Aedes aegypti, el organismo bloquea automáticamente su capacidad para transmitir el virus.

La bacteria compite por los nutrientes esenciales dentro del mosquito, impidiendo que el virus se multiplique. Al no poder reproducirse, el virus no logra llegar a las glándulas salivales del insecto, lo que evita su transmisión en las siguientes picaduras”, explicó el investigador.

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