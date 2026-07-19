Procuraduría prorroga suspensión de 10 funcionarios del Inpec por fiesta en cárcel de Itagüí

La Procuraduría prorrogó hasta octubre de 2026 la suspensión provisional de 10 funcionarios del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec), que desde el 17 de julio permanecen separados de sus cargos mientras avanza la investigación por el ingreso irregular de una agrupación musical y la realización de una fiesta en la Cárcel de Alta y Mediana Seguridad La Paz, en Itagüí, Antioquia.

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El ente de control fundamentó la extensión de la medida en que las razones que motivaron la suspensión inicial no han desaparecido, y advirtió que el regreso de los investigados a sus funciones podría facilitar la repetición de las conductas investigadas o interferir en el desarrollo del proceso disciplinario.



Con ese argumento, el Ministerio Público consideró que la medida cautelar sigue siendo idónea, necesaria y proporcional para proteger el esclarecimiento de las responsabilidades de los servidores públicos.

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Los hechos que originaron la investigación se remontan al 8 de abril de 2026, cuando presuntamente se omitieron los controles de ingreso, registro y reseña que debían aplicarse a los integrantes del grupo musical que accedió al centro penitenciario. La Procuraduría también investiga un posible ocultamiento de información y presuntas irregularidades en un informe oficial relacionado con lo ocurrido.



La suspensión recae sobre los dragoneantes Nairo Vargas Rubio, Fran Alexander Barbosa Pinzón, Juan Camilo Góez David, Juan Diego Ospina Morales y Gustavo Adolfo Montejo Casas; el intendente Eduardo Parra Ceballes; los tenientes Heyler Antonio Fracica Sarmiento, Fredy Antonio Ciprián Díaz y Fabián Leandro León Rodríguez, y el inspector jefe Salvador Del Cristo Jiménez Palencia.

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