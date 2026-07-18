Gobierno entrante alerta por aumento del 146,5 % en la deforestación dentro de parques naturales

Fabio Arjona, ministro designado de Ambiente, denunció un incremento del 146,5% en la deforestación al interior de los Parques Naturales Nacionales entre 2022-2025, de acuerdo a datos suministrados por el equipo de empalme de su cartera.



"Mientras el Gobierno saliente habla de una reducción histórica de la deforestación, los datos revisados por el equipo de empalme muestran que entre 2022 y 2025 se transformaron 48.125 hectáreas dentro del Sistema de Parques Nacionales, y que la deforestación en estas áreas pasó de 4.682 hectáreas en 2023 a 11.544 en 2024, un incremento del 146,5 %, concentrado principalmente en la Amazonía", afirmó el equipo de prensa de de la Espriella.



Las razones de la pérdida de bosques y selvas estaría ligado a los problemas de siempre: la ganadería extensiva, la minería ilegal y usos de mercurio y la construcción de vías ilegales.

Lea aquí: Fiscalía investiga a Carlos Caicedo por presunto abuso sexual contra una menor de edad

Los parques naturales donde habría las mayores afectaciones son Tinigua, Sierra de La Macarena, Paramillo, Puinawai y Río Puré, detalló el reporte del gobierno entrante.



Sin embargo, uno de los lugares donde se "requiere atención urgente por su valor ambiental y por la protección de pueblos indígenas en aislamiento voluntario" es el Parque Nacional Natural Serranía de Chiribiquete.



A partir del 7 de agosto, la administración de de la Espriella hará una revisión de la política nacional de conservación, al tiempo que anunció una mayor "presencia institucional" tanto en áreas protegidas como en parques nacionales naturales.

Gracias por valorar La Opinión Digital. Suscríbete y disfruta de todos los contenidos y beneficios en http://bit.ly/SuscripcionesLaOpinion