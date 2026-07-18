Fiscalía investiga a Carlos Caicedo por presunto abuso sexual contra una menor de edad

La Fiscalía General de la Nación adelanta una investigación tras una denuncia presentada contra el excandidato presidencial, exalcalde de Santa Marta y exgobernador del Magdalena, Carlos Caicedo, por un presunto caso de abuso sexual contra una menor de edad.

Fiscalía investiga denuncia contra el exgobernador Carlos Caicedo

De acuerdo con la información contenida en el expediente, la investigación comenzó en la Seccional Magdalena. Sin embargo, debido al fuero que ostentaba Caicedo como gobernador al momento de los hechos denunciados, el proceso fue remitido a Bogotá y quedó bajo conocimiento de fiscales delegados ante la Corte Suprema de Justicia, quienes ordenaron actuaciones iniciales de verificación.

Según la denuncia, los hechos habrían ocurrido en 2023, cuando la niña tenía ocho años y acompañaba a su madre a reuniones con quien entonces ejercía como gobernador del Magdalena.

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La madre sostiene que Caicedo presuntamente le solicitaba asistir a esos encuentros junto con la menor y asegura que, en varias oportunidades, recibió dinero para facilitar esos desplazamientos.

En el documento también afirma que, durante uno de esos encuentros, encontró circunstancias que la llevaron a sospechar que su hija habría sido víctima de un abuso sexual, situación que posteriormente puso en conocimiento de las autoridades.

La denuncia hace parte del material probatorio que actualmente es objeto de verificación por parte de la Fiscalía.

La madre asegura haber recibido amenazas

En su declaración, la mujer afirma que, después de los hechos denunciados, comenzó a recibir presuntas amenazas e intimidaciones que, según su versión, afectaron su vida personal y laboral.

Asimismo, sostiene que esas circunstancias la llevaron a cambiar de residencia en diferentes oportunidades junto con su hija, por temor a su seguridad.

Estas afirmaciones también hacen parte de la investigación y deberán ser verificadas dentro del proceso judicial.

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La defensa solicita avanzar en la investigación

La representación jurídica de la madre y de la menor está a cargo del exdirector del CTI Julián Quintana, quien manifestó que la principal preocupación de la familia es su seguridad.

“Denunciar al exalcalde, exgobernador y excandidato presidencial Carlos Caicedo es un asunto muy complejo en Santa Marta”, afirmó el abogado.

El jurista solicitó a la Fiscalía avanzar en la práctica de pruebas, ampliar la denuncia de las víctimas y revisar los elementos probatorios que, según indicó, fueron aportados al expediente.

El proceso continúa en etapa preliminar

Hasta el momento, la Fiscalía adelanta las actuaciones correspondientes para establecer la ocurrencia de los hechos denunciados y determinar las decisiones que correspondan dentro del proceso.

Al cierre de esta publicación no se conocía un pronunciamiento público de Carlos Caicedo sobre estas denuncias.

Tomado de El Universal.

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