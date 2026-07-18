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Fiscalía acusó formalmente al alcalde de Villa de Leyva por presunta concusión y prevaricato
El mandatario habría exigido dinero a una empresaria para ampliar una licencia de construcción y luego le impuso una millonaria sanción al no acceder a sus pretensiones.
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crojas
Villa de Leyva
Colprensa
Colprensa
Sábado, 18 de Julio de 2026

El alcalde de Villa de Leyva, Víctor Alfonso Gamboa Chaparro, fue acusado formalmente por la Fiscalía por los delitos de concusión y prevaricato por acción por haber, presuntamente, exigido dinero y beneficios a una contratista del municipio a cambio de la ampliación de una licencia de construcción.

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El particular Juan Camilo Sánchez Torres, quien también habría participado en estas conductas, fue acusado del delito de concusión.

Según la investigación hecha por la Fiscalía, el 8 de junio de 2025, el alcalde le habría exigido a la representante legal de una empresa de inversiones contratar a Sánchez Torres para que prestara asesoría en la gestión de permisos y otros requerimientos administrativos.

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Posteriormente, le habría solicitar aumentar los honorarios pactados para el contratista, que habría recibido pagos por cerca de 48 millones de pesos durante los 11 meses que prestó sus servicios.

Este año, el 4 de marzo, Gamboa le habría solicitado a la empresaria que le pagara 112 millones de pesos para ampliar una licencia de construcción. Este dinero equivalía al 20 % del valor de la ampliación de la licencia.

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Posteriormente retiró su exigencia, pero dos días después expidió una resolución, a pesar del posible conflicto de intereses, que buscaría castigar a la empresaria por no acceder a sus pretensiones económicas.

A la empresaria le fue negada la solicitud de ampliación de la licencia de construcción y le fue impuesta una multa cercana a 232 millones de pesos.

Gamboa fue capturado en mayo pasado.

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