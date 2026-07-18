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Ideam alerta por fuerte contraste térmico en el país en medio del fenómeno de El Niño
El instituto informó que en las últimas horas se registraron temperaturas máximas superiores a 41 °C y mínimas de hasta 2 °C en zonas de alta montaña.
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cesarmuñoz
La temperatura normal en la ciudad debería rondar los 28 grados
Colprensa
Colprensa
Sábado, 18 de Julio de 2026

Los efectos de El Niño ya comienzan a reflejarse en el comportamiento del clima en Colombia. El Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios AmbientalesIdeam, informó que en las últimas horas el país registró un fuerte contraste de temperaturas, con máximas superiores a 41 °C en algunas regiones y mínimas de hasta 2 °C en zonas de alta montaña.

De acuerdo con el reporte de la entidad, las temperaturas más altas se registraron en San Sebastián de Buenavista (Magdalena), con 41,2 °C, seguido de Valledupar (40,6 °C) y El Guamo (Bolívar), también con 40,6 °C. Asimismo, se reportaron 39,8 °C en Armero (Tolima), 39 °C en Fredonia (Antioquia) y Urumita (La Guajira), además de 38,3 °C en Santa Marta y 38,2 °C en Ambalema (Tolima).

El Ideam también indicó que la estación de Armero Granja, en Tolima, registró 39,8 °C, superando el récord histórico para julio de 39,6 °C, establecido el 3 de julio de 2015.

Lea aquí: Gobierno entrante alerta por aumento del 146,5 % en la deforestación dentro de parques naturales

En contraste, las temperaturas más bajas se presentaron en Cerinza (Boyacá), con 2 °C. Adicionalmente, durante la mañana de este 18 de julio el Ideam reportó registros inferiores a 10 °C en municipios del altiplano cundiboyacense y de Nariño, donde se destacaron 6 °C en el corredor Paipa-Duitama, 6,2 °C en Ipiales y 6,7 °C en cercanías de Duitama.

Este comportamiento evidencia el contraste térmico que suele presentarse durante episodios de El Niño, caracterizados por temperaturas más altas en gran parte del territorio nacional, pero también por noches y madrugadas con descensos marcados de temperatura en zonas de alta montaña y altiplanos, debido a la menor nubosidad y a una mayor pérdida de calor durante la noche.

Tomado de La República.

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