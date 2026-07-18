Confirman que Abelardo de la Espriella tendrá una sede presidencial en Barranquilla

El Gobernador del Atlántico, Eduardo Verano de la Rosa, confirma que la sede presidencial de Abelardo de la Espriella estará ubicada en Barranquilla.



La decisión, que parecía un secreto a voces producto de las declaraciones del presidente electo y su interés de estar cerca de las regiones y principalmente en Barranquilla, fue confirmada este sábado.



"Vamos a apoyar a la presidencia de la república, en la construcción de la sede de nuestro presidente Abelardo de la Espriella para que tenga donde despachar aquí en nuestra ciudad de Barranquilla", reveló Verano de la Rosa.

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Según reveló el gobernador, esta nueva sede estará ubicada en las instalaciones de la Segunda Brigada del Ejército, en el barrio Paraíso, donde ya comenzaron las obras de construcción.



La orden del mandatario regional es la adecuación de una sede lista, cómoda, tecnológicamente bien dotada y con todas las facilidades y comodidades para lograr esta inédita sede presidencial para Abelardo de la Espriella.



De momento, ni el presidente de la Espriella ni su equipo de trabajo ha revelado como se dividirán los trabajos entre Bogotá y Barranquilla, o si el jefe de Estado quedará 100% instalado en el caribe colombiano y dejando a un lado la Casa de Nariño.

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