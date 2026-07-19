Las cinco mujeres que escribirán un nuevo capítulo de la política en Norte de Santander

En las pasadas elecciones al Congreso que tuvieron lugar el 8 de marzo, en Norte de Santander las mujeres dejaron de ser simples espectadoras de un proceso electoral en el que, por lo general, sus nombres solían figurar únicamente con el fin de cumplir la cuota de género, y se convirtieron en las protagonistas de la jornada, al alcanzar una representación histórica tanto en el Senado como en la Cámara de Representantes.

El espacio que por años estuvo reservado casi que de manera exclusiva para los hombres y al que, en los últimos dos periodos legislativos tan solo una mujer del departamento tuvo acceso en cada uno de ellos, en esta oportunidad verá reflejado un rostro más femenino.

De las 34 candidatas que se postularon por una curul al Congreso en Norte de Santander, cinco de ellas tomarán posesión este lunes 20 de julio, dos como senadoras y las otras tres como representantes a la Cámara, en un hecho inédito en la historia política del departamento.

Y es inédito porque, por primera vez, de la bancada de congresistas elegida en representación de esta región (12 congresistas en total) para los próximos cuatro años, el 42% serán mujeres.

En el periodo que está por terminar, por ejemplo, solo una senadora oriunda de esta zona de frontera tuvo un asiento en el Legislativo. Se trata de Lorena Ríos Cuéllar, quien no consiguió su reelección para los próximos cuatro años.

En el periodo anterior, 2018-2022, la cuota estuvo a cargo de la entonces militante del Centro Democrático, Milla Romero, quien no llegó por elección directa, sino en reemplazo del expresidente Álvaro Uribe Vélez, que renunció a la curul en 2020. Romero ya había estado antes, de manera temporal, en el Senado, entre agosto y diciembre de 2018, durante la licencia de maternidad de la exsenadora Ruby Chaguï.

Otra de las mujeres congresistas de las que se tiene memoria en Norte de Santander es la conservadora Isabel Celis Yáñez, fallecida en un accidente de tránsito en 2002. La ocañera estuvo primero en la Cámara de Representantes (1990-1994) y posteriormente dio el salto al Senado y logró la reelección para un segundo periodo. Su desempeño en el Congreso fue relevante, pues alcanzó, incluso, a estar en la mesa directiva como vicepresidenta.

En la Cámara de Representantes, otra conservadora, Zaida Marina Yanet Lindarte, es la única mujer que hasta ahora había ocupado un escaño en esa corporación, pero no lo hizo directamente por elección, sinoen reemplazo de Jairo Díaz.

A nivel nacional, la cuota femenina en el Congreso de la República para el periodo 2026-2030 se redujo y esta vez habrá cuatro mujeres menos, lo que equivale a tan solo un 29% de representación.

De las 102 curules del Senado de la República, 32 fueron obtenidas por mujeres (31,4 %), el mismo número que en las elecciones del 2022, cuando la corporación contaba con 108 escaños (29,9 %).

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Entre tanto, en la Cámara de Representantes, de las 181 curules, 50 fueron obtenidas por mujeres (27,6 %), cuatro menos que las 54 elegidas (29,%) en la contienda electoral del 2022, cuando la corporación contaba con 187 curules.

De ahí la relevancia que tiene para Norte de Santander el hecho de haber mejorado de manera significativa la participación de las mujeres en la composición del Legislativo para el cuatrienio que arranca este 20 de julio, en contraste con el panorama nacional.

Para conocer qué representa este hito en la vida política del departamento y cuáles son los planes de las cinco elegidas en su estreno como congresistas, La Opinión habló con cada una de ellas y esto fue lo que nos contaron:

“Cinco curules es solo un dato, convertirlas en resultado para Norte de Santander es una decisión de nosotras”

Alix Yirley Vargas

En las pasadas elecciones al Congreso, Alix Yirley Vargas Torrado no solo logró elegirse como senadora en representación del Partido Liberal, sino que alcanzó una de las votaciones más altas de su partido, 124.402 votos, y dejó sin opciones de reelección al varias veces congresista Alejandro Carlos Chacón.

Hoy, cuando está próxima a asumir por primera vez un escaño en el Senado de la República, la nueva dirigente política tiene algo bien claro y es que de nada valdrá para Norte de Santander tener una cifra tan grande de mujeres en el Legislativo, si en los próximos cuatro años no hay una incidencia real en la región.

“Cinco curules femeninas del departamento son un dato, pero convertirlas en resultado para Norte de Santander es una decisión de nosotras. Mi apuesta es que esta bancada demuestre que se puede hacer política desde la valentía, del rigor y del acuerdo que podamos llevar las mujeres adelante. Hay que sentarnos y definir tres o cuatro prioridades verificables y defenderlas con la misma disciplina con la que se defiende un presupuesto”, plantea.

La congresista también destaca el valor que, a su juicio, aporta la experiencia de las mujeres en la construcción de políticas públicas. "Las mujeres conocemos de cerca lo que significa administrar un hogar, sostener una familia, cuidar 24/7, emprender y liderar comunidades", expresó, al tiempo que añadió que esa experiencia representa "información de primera mano sobre cómo funciona realmente la economía de un hogar fronterizo" y que legislar desde esa perspectiva puede contribuir a producir mejores leyes.

Yirley Vargas llegará este 20 de julio al Capitolio Nacional para su posesión con un objetivo claro y es que su principal apuesta legislativa estará enfocada en el reconocimiento del cuidado como un derecho. La senadora recordó que llega al Congreso como “la primera senadora cuidadora de Colombia” y aseguró que impulsará una ley estatutaria para consolidar el Sistema Nacional del Cuidado.

“Desde el 2023 vienen saliendo leyes y documentos, y se establece que en Colombia tenemos una política del cuidado y la debemos implementar, pero no hay una ley que la sostenga. Este es un vacío que llegamos a solucionar. Hay que proponer una ley estatutaria que haga cuatro cosas: definir el derecho a cuidar, hacer cuidado con recursos, con acceso, oportunidades, con apoyo al cuidador, porque las personas que cuidan mueren más rápido que las personas a las que están cuidando”, explicó.

Para sustentar su iniciativa, Vargas recordó que las labores de cuidado aportan más que el comercio al por mayor y más que la administración pública. “Este cuidado es la quinta parte de la economía colombiana. La sostienen personas que el Estado aún no reconoce como trabajadoras”, señaló.

En materia regional, afirmó que la bancada de Norte de Santander debe concentrar sus esfuerzos en impulsar una política integral para la frontera, que permita recuperar la competitividad económica del departamento mediante un régimen tributario especial, la generación de empleo y el fortalecimiento de la seguridad.

Y sobre su labor legislativa, indicó que aspira a integrar la Comisión Tercera del Senado por razones estratégicas. Explicó que es allí donde se discuten el Presupuesto General de la Nación y las decisiones fiscales que hacen posible la ejecución de las políticas públicas. “Voy a la Comisión Tercera porque es donde el discurso se vuelve recurso y la plata es lo que hace que un derecho llegue a la casa de la gente”, manifestó.

“Está habiendo una transformación política a la que todavía le falta muchísimo camino”

Alejandra Omaña Ortiz

La cucuteña Alejandra Omaña Ortiz será desde este lunes 20 de julio una de las 25 integrantes de la bancada del Pacto Histórico en el Senado de la República. Fue elegida como parte de la lista cerrada que presentó ese partido en los comicios de marzo pasado y en defensa de una bandera en particular: los derechos de las mujeres.

Para Omaña, ser parte del hito que está viviendo hoy Norte de Santander en términos políticos, al ser una de las cinco mujeres que llega por primera vez al Congreso en representación del departamento, es una señal de transformación política y una oportunidad para poner sobre la mesa problemáticas que históricamente han recibido poca atención.

“Está habiendo una transformación política a la que todavía le falta muchísimo camino, pero lo importante es que de alguna manera ya empezó”, admite.

Para la nueva congresista, durante años las mujeres fueron excluidas de los espacios de decisión o participaron, sin que sus iniciativas fueran plenamente reconocidas. Por ello, cree que la presencia suya y la de las demás elegidas en el Congreso también representa una reivindicación de derechos.

"Las mujeres habían sido segregadas de muchos espacios políticos o habían sido utilizadas con fines políticos, pero sin respetar sus iniciativas y sus derechos", señaló.

En su criterio, esta mayor representación femenina que consiguió Norte de Santander también permitirá dar visibilidad a problemáticas que afectan de manera particular al departamento. Entre ellas, destacó la violencia intrafamiliar y las distintas formas de violencia basada en género.

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Otro de los temas que espera posicionar en la agenda legislativa es la lucha contra la trata de personas. Recordó que la mayoría de las víctimas son mujeres y advirtió que en Cúcuta las cifras son preocupantes. "No le hemos prestado la atención necesaria a ese tema", aseguró, al considerar que una bancada femenina puede aportar una mayor sensibilidad para impulsar acciones que transformen esa realidad.

Alejandra Omaña anunció que varias de las iniciativas que impulsará serán radicadas desde el inicio de la legislatura, aunque prefirió no revelar aún su contenido. Señaló que en las próximas semanas comenzará a adelantar espacios de socialización en Norte de Santander para presentar los proyectos.

Sobre el trabajo conjunto con los demás congresistas del departamento, reconoció que existen diferencias políticas e ideológicas, pero consideró que estas no deben impedir la construcción de acuerdos.

"Lo que toca hacer es buscar esa madurez política y sentarnos a trabajar", expresó. Dijo que, en todo caso, el propósito debe ser apoyar las iniciativas que beneficien al departamento, sin importar quién las presente. "Hay que priorizar los intereses colectivos y el desarrollo del departamento por encima de los intereses personales", afirmó.

En ese mismo sentido, consideró que entre las prioridades que debería asumir la bancada nortesantandereana está el fortalecimiento de la seguridad con enfoque de derechos humanos, el impulso a programas integrales para el Catatumbo, la inversión en salud, educación, infraestructura y oportunidades para los jóvenes.

Asimismo, insistió en la necesidad de promover iniciativas que contribuyan a reducir el desempleo y la informalidad laboral en la región, en articulación con los gobiernos locales.

Omaña contó, igualmente, que integrará la Comisión Segunda del Senado, encargada de asuntos relacionados con la seguridad, la política internacional y las fronteras, un escenario que considera estratégico para defender los intereses de Norte de Santander.

“Nuestra gente creyó en mujeres capaces de liderar, de legislar, de alzar la voz por Norte de Santander"

Diana Carolina Riveros

A Diana Carolina Riveros Páez, una tragedia personal le cambió la vida comenzando este 2026. Su esposo, el representante a la Cámara por la curul de paz del Catatumbo, Diógenes Quintero, fue uno de los fallecidos en el accidente de Satena que cubría la ruta Cúcuta-Ocaña.

Su dolor, sin embargo, se transformó en la fuerza para materializar un proyecto en el que venía trabajando de la mano del congresista: alcanzar una curul ordinaria en la Cámara de Representantes, y así conservar su legado.

Riveros no solo decidió echarse al hombro esa apuesta, sino que lo consiguió con el respaldo del Partido de la U y los 77.266 nortesantandereanos que la convirtieron en la segunda candidata más votada a la Cámara en el departamento.

A horas de tomar posesión de la curul como representante, la nueva representante sostiene que su llegada al Congreso y la de cuatro mujeres más, es una muestra clara de que “nuestra gente creyó en mujeres capaces de liderar, de legislar, de alzar la voz por Norte de Santander y de construir desde la sensibilidad”.

Desde su perspectiva, este nuevo mapa político que se pintó en la región tras las elecciones del 8 de marzo envía un mensaje sobre la evolución de Norte de Santander: "Es muy importante porque hemos dejado de ser quizás una región un poco machista en estos espacios de liderazgo político. Hoy estamos representando unas dignidades que son de gran honor y estoy segura de que ninguna de nosotras va a ser inferior a esa responsabilidad".

Es por esa razón que ya tiene claro que entre las iniciativas que buscará impulsar desde el inicio del periodo legislativo figura la creación de un estatuto para el ciudadano fronterizo, una propuesta orientada a proteger a quienes viven las consecuencias de las decisiones que afectan la dinámica binacional.

Para Diana Riveros, el propósito es garantizar que las comunidades de esta zona limítrofe tengan mayor participación en las decisiones que las impactan, pues, según dijo, "lamentablemente algunas se toman desde la capital y no desde la región donde verdaderamente se conoce qué es lo que ocurre".

La electa congresista también hizo un llamado a consolidar una bancada unificada de Norte de Santander, convencida de que el trabajo conjunto permitirá obtener mayores beneficios para el departamento.

"Debemos conformar la bancada de Norte de Santander. Debemos estar unidos, entender para qué nos escogieron y qué significa esta gran dignidad que hoy estamos representando", manifestó. Como ejemplo, mencionó a otras regiones del país que han logrado sacar adelante proyectos de gran impacto gracias al trabajo colectivo. "Hay que aprender de lo bueno. Somos un mismo corazón y una misma voz por todos los nortesantandereanos", expresó.

Y como parte de ese trabajo que deberá jalonar la bancada del departamento, consideró que esas prioridades deben estar enfocadas en impulsar iniciativas relacionadas con el mejoramiento de la conectividad vial, el fortalecimiento del campo, el desarrollo de una economía fronteriza estable y el respaldo a las víctimas del conflicto armado.

Respecto a su futuro dentro del Congreso, indicó que todavía no se ha definido la comisión legislativa que integrará, debido a que continúan las conversaciones entre partidos. Sin embargo, dejó claro que esa decisión no cambiará su compromiso con el departamento.

“Es una oportunidad de oro para que Norte de Santander se haga sentir”

Eimy Suárez González

Eimy Suárez González fue elegida con el aval de Cambio Radical y el apoyo de 69.116 nortesantandereanos como nueva representante a la Cámara. Es hija del exalcalde de Cúcuta Ramiro Suárez Corzo, pero si en algo hace énfasis la entrante congresista, es que al Congreso no llega por ser la hija de… sino por su capacidad, su preparación y por lo que aspira hacer por Norte de Santander en los próximos cuatro años.

González reconoce que este es un momento histórico en la vida del departamento, pues hace al menos dos décadas la región no contaba con una representación femenina tan amplia y con el perfil de cada una de las mujeres que resultó elegida.

“Esta es una oportunidad de oro para que Norte de Santander se haga sentir, no solo desde un simple número paritario, desde una cuota de género, sino buscando realmente que haya igualdad y equidad, acorde a las capacidades que nosotras tenemos”, resaltó.

La nueva representante tiene muy claras cuáles serán sus prioridades a partir de este 20 de julio, cuando tomará posesión de su curul, y dice que su bandera serán las causas relacionadas con la justicia, la reincidencia penal y la definición de competencias carcelarias.

De la misma forma, legislará en favor de las políticas públicas de infraestructura y vivienda, a fin de que vuelvan a ser el motor económico del país.

“Eso ya lo vivió Colombia y creo que esta es una oportunidad valiosa para volver a retomarlo. Recordemos que Cambio Radical es el partido por excelencia del tecnicismo, gracias al trabajo que encabezó el hombre que hoy honramos, Germán Vargas Lleras, quien nos deja una serie de lineamientos técnicos y de país que van a ser trazables en el tiempo”, dijo.

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Frente a lo que espera sea el trabajo en conjunto con la bancada del departamento, Eimy Suárez insiste en que la clave para que funcione y todos terminen caminando hacia el mismo lado es la voluntad política.

“Si es por mí, van a tener una representante que apoye las causas nobles, que está dispuesta a trabajar en equipo, pero no solo con los congresistas, sino con la academia, con los gremios económicos, con esas representaciones de la sociedad con la que las que realmente puede trabajar un congresista. A mí me parece inconcebible que todos los días se aprueben en el Congreso cantidad de iniciativas que golpean a todos los sectores y nadie esté haciendo la tarea de llamar aquienes los representan regionalmente”, insistió.

En ese mismo sentido, agregó que su misión también estará concentrada en trabajar en una agenda amplia y ajustada a las realidades y necesidades de la región, a fin de que se vea reflejada en el próximo Plan de Desarrollo y el Plan Plurianual de Inversiones.

“Vamos a priorizar grandes proyectos para el departamentoy proponer que queden incorporados, como la conexión Pamplona-Bucaramanga, Cúcuta-Ocaña, el aeropuerto de Ocaña; revisar qué va a pasar con Puerto Santander y su conexión con Venezuela, entre muchos otros tantos temas necesarios”, anticipó.

La electa representante anticipó, igualmente, que es casi un hecho que estará en la Comisión Primera, una de las más importantes y claves, pues es allí donde se tramitan las reformas constitucionales y las leyes estatutarias.

“Quiero que cada niña, cada joven y cada mujer de nuestra región sienta que también puede soñar en grande”

Tatiana Gaona Pinzón

La segunda fue la vencida para Tatiana Gaona Pinzón, quien este lunes asume oficialmente como representante a la Cámara por la curul de paz del Catatumbo. Se eligió con el respaldo de la Asociación de Víctimas Caminos de Esperanza Las Mercedes y el voto de 8.239 catatumberos.

En 2022 también intentó elegirse como la vocera de esta convulsionada subregión de Norte de Santander en el Legislativo, pero la votación no le alcanzó para conseguir su objetivo.

Hoy, al convertirse en una de las cinco mujeres congresistas que llevará la representación del departamento durante los próximos cuatro años, Gaona Pinzón considera que es un hecho histórico y un motivo de orgullo para la región.

“La presencia de un grupo tan significativo de mujeres en el Congreso demuestra que juntas podemos abrir caminos, transformar realidades y construir más oportunidades para las nuevas generaciones”, resaltó.

Su elección también tiene un significado personal, pues señala que llega al Congreso como una “mujer campesina” y como “la primera mujer elegida por voto popular para representar la Cámara de Paz del Catatumbo”, lo cual, en su criterio, le envía un mensaje a las nuevas generaciones. “Quiero que cada niña, cada joven y cada mujer de nuestra región sienta que también puede soñar en grande, alzar su voz y llegar a los espacios donde se toman las decisiones que transforman nuestro territorio", dice.

Y como el que empieza es el segundo y último periodo de vigencia de las llamadas curules de paz, creadas en el marco del Acuerdo de La Habana, Tatiana Gaona asegura que estará empeñada en impulsar iniciativas en favor de las poblaciones más vulnerables del Catatumbo. En ese sentido, indicó que su prioridad será trabajar por las víctimas del conflicto, los campesinos, las madres cabeza de hogar, los jóvenes y la niñez.

“Quiero trabajar por proyectos que protejan a nuestras familias, fortalezcan el campo, apoyen los cultivos, generen oportunidades y permitan que nuestra gente viva con paz, educación, inversión y desarrollo”, anunció.

La representante también planteó la necesidad de construir una agenda conjunta con los demás congresistas de Norte de Santander, con el propósito de fortalecer la gestión legislativa en favor del departamento.

“Aspiro trabajar de la mano con los congresistas del departamento, construyendo una agenda común que ponga en el centro las necesidades del Catatumbo y de nuestra gente", señaló. Entre los temas que considera prioritarios mencionó el impulso a proyectos de educación, el fortalecimiento del sector agropecuario, el apoyo a las víctimas, el mejoramiento de la infraestructura vial y la generación de oportunidades para jóvenes y comunidades rurales.

Como parte de ese trabajo conjunto, sostuvo que la bancada nortesantandereana debería concentrar sus esfuerzos en iniciativas relacionadas con la paz, la inversión social, la conectividad, la salud, la educación y el desarrollo del campo.

“El Catatumbo necesita apoyo para sus campesinos, alternativas productivas, mejores condiciones para comercializar sus cultivos y una presencia real del Estado que permita superar tantos años de abandono y violencia”, reconoció.

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