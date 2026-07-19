¿Cómo será la nueva sede presidencial que se construye en Barranquilla?

Tras el respaldo del alcalde Alejandro Char a la propuesta de que Abelardo de la Espriella gobierne parcialmente desde Barranquilla, el gobernador del Atlántico, Eduardo Verano, realizó una inspección técnica al edificio donde operará la nueva sede de la Presidencia de la República.

Lea: Gobierno entrante alerta por aumento del 146,5 % en la deforestación dentro de parques naturales

El inmueble, ubicado en la Segunda Brigada del Ejército Nacional, en Barranquilla, está siendo adecuado bajo la supervisión de la Gobernación del Atlántico.

Así avanzan las obras de la nueva sede de la Presidencia en Barranquilla

La inspección se llevó a cabo durante la mañana del sábado, 18 de julio. Durante el recorrido, el gobernador Eduardo Verano estuvo acompañado por un equipo de ingenieros, arquitectos y asesores de planeación, con quienes verificó el avance de las obras de adecuación, revisó el cumplimiento de los cronogramas y evaluó las condiciones técnicas del proyecto para garantizar que esté listo dentro de los plazos previstos.

Le puede interesar: Fiscalía investiga a Carlos Caicedo por presunto abuso sexual contra una menor de edad

La futura sede preccsidencial se construye al interior de la Segunda Brigada del Ejército Nacional, debido a las condiciones de seguridad, logística y conectividad que ofrece el lugar.

Además de facilitar el desplazamiento de funcionarios y delegaciones oficiales, el complejo contará con infraestructura tecnológica y sistemas de comunicación que permitirán el funcionamiento de las actividades del Gobierno nacional desde Barranquilla.

Descubra: Aerocivil prevé 914.000 viajeros por el festivo del Día de la Independencia

Tras la inspección, Verano realizó una publicación en su cuenta de X, antes Twitter, y señaló. “Desde la @Gobatlantico asumimos el compromiso de apoyar a la Presidencia de la República para entregar una infraestructura moderna, segura y tecnológicamente equipada, que le permita al presidente electo @ABDELAESPRIELLA despachar desde nuestro departamento”.

El gobernador Eduardo Verano también reiteró que el departamento brindará el respaldo logístico y tecnológico necesario para que el nuevo mandatario pueda despachar desde Barranquilla con todas las condiciones requeridas para el funcionamiento del Gobierno nacional.

Sobre la ubicación de la nueva sede de Abelardo de la Espriella, el alcalde Char insistió que esta permitiría acercar el Gobierno nacional a buena parte de la región Caribe y de la periferia colombiana.

Con información de El Universal.

Gracias por valorar La Opinión Digital. Suscríbete y disfruta de todos los contenidos y beneficios en http://bit.ly/SuscripcionesLaOpinion