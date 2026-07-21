Llegó la hora de Norte de Santander: José Luis Duarte asumió como representante a la Cámara

Con un mensaje de gratitud, unidad y compromiso, José Luis Duarte, Chelí, asumió oficialmente su curul como representante a la Cámara por Norte de Santander, asegurando que su principal propósito será trabajar para que el Gobierno Nacional vuelva la mirada hacia el departamento y gestione oportunidades para sus habitantes.

"Hoy, primero que todo, le doy gracias a Dios y a la gente de Norte de Santander que creyó en este proyecto. Estamos aquí para hacer historia, para trabajar en equipo y para que el Gobierno Nacional ponga los ojos en nuestro departamento", afirmó.

El congresista destacó que “llegó la hora de Norte de Santander” y que su gestión estará enfocada en sus tres ejes fundamentales: el fortalecimiento del agro, el impulso al turismo y el desarrollo del agro y el deporte, pilares que, según explicó, deben ir acompañados de una estrategia integral para mejorar la seguridad y generar más oportunidades para la región.

Duarte confirmó además que hará parte de la Comisión Quinta de la Cámara de Representantes, desde donde trabajará por buscar lo mejor para el sector minero de Norte de Santander, además de otros temas relacionados con el sector agropecuario, el medio ambiente, minas y energía.

"Desde esta comisión esperamos aportar ese grano de arena para fortalecer el campo, proteger nuestros recursos y abrir caminos de desarrollo para Norte de Santander y para Colombia", señaló.

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El nuevo representante también hizo un llamado a la unidad de la bancada parlamentaria de Norte de Santander para sacar adelante proyectos estratégicos.