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Llegó la hora de Norte de Santander: José Luis Duarte asumió como representante a la Cámara
El representante a la Cámara más votado de Norte de Santander hizo un llamado a los demás congresistas del departamento para trabajar en equipo y unir esfuerzos con el fin de generar más oportunidades.
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valents2121
Cheli
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Martes, 21 de Julio de 2026

Con un mensaje de gratitud, unidad y compromiso, José Luis Duarte, Chelí, asumió oficialmente su curul como representante a la Cámara por Norte de Santander, asegurando que su principal propósito será trabajar para que el Gobierno Nacional vuelva la mirada hacia el departamento y gestione oportunidades para sus habitantes.

"Hoy, primero que todo, le doy gracias a Dios y a la gente de Norte de Santander que creyó en este proyecto. Estamos aquí para hacer historia, para trabajar en equipo y para que el Gobierno Nacional ponga los ojos en nuestro departamento", afirmó.

El congresista destacó que “llegó la hora de Norte de Santander” y que su gestión estará enfocada en sus tres ejes fundamentales: el fortalecimiento del agro, el impulso al turismo y el desarrollo del agro y el deporte, pilares que, según explicó, deben ir acompañados de una estrategia integral para mejorar la seguridad y generar más oportunidades para la región.

Duarte confirmó además que hará parte de la Comisión Quinta de la Cámara de Representantes, desde donde trabajará por buscar lo mejor para el sector minero de Norte de Santander, además de otros temas relacionados con el sector agropecuario, el medio ambiente, minas y energía.

"Desde esta comisión esperamos aportar ese grano de arena para fortalecer el campo, proteger nuestros recursos y abrir caminos de desarrollo para Norte de Santander y para Colombia", señaló.

Lea aquí: La nueva bancada de Norte de Santander comenzó funciones en el Congreso 

El nuevo representante también hizo un llamado a la unidad de la bancada parlamentaria de Norte de Santander para sacar adelante proyectos estratégicos.

Cheli

"Recorrimos 39 de los 40 municipios y encontramos una tierra llena de gente trabajadora, con un enorme potencial en turismo, agro y deporte. Ahora debemos consolidarnos y trabajar en equipo. La unión hace la fuerza y estoy convencido de que juntos podemos hacer historia", expresó.

Sobre la situación de seguridad, especialmente en el Catatumbo, el representante reconoció que se trata de uno de los mayores desafíos del país y manifestó su disposición para trabajar articuladamente con el Gobierno Nacional, el nuevo ministro de Defensa y los demás congresistas de Norte de Santander para buscar soluciones.

Finalmente, el congresista conservador agradeció a su familia, a su equipo de trabajo y a quienes lo acompañaron durante todo el proceso político, reiterando que la confianza recibida será respondida con trabajo y resultados.

"Ser agradecido con Dios y con la gente es fundamental. Ese respaldo lo vamos a honrar con resultados y con un trabajo permanente por Norte de Santander", concluyó.

 

 

Cheli

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