Una instalación de Congreso pasada por lluvia, coches de bebé, familiares y un elefante

Cómo pocas veces había pasado en muchos años, una pertinaz lluvia se posó por varios minutos sobre el sector del Capitolio Nacional en la tarde de este 20 de julio en momentos en que todo se disponía para la instalación del nuevo Congreso de la República.



Y esa intrusa acompañante llevó a que más de uno, en especial más de una de las damas que asistía a la ceremonia tuviesen que correr, resguardarse bajo una sombrilla y levantarse sus elegantes vestimentas que ya se lucían mojadas por las gotas de lluvia que caían fuertemente sobre el piso de la parte trasera del Capitolio Nacional.



La lluvia igualmente le pasó factura a la delegación que fue a la Casa de Nariño a recoger al saliente presidente Gustavo Petro, muchas y muchos, ingresaron a la sede del Legislativo empapados porque las sombrillas no alcanzaban y los charcos seguían haciendo de las suyas en los vestidos de las visitantes, muchas de ellas que se fueron en esta ocasión por colores claros como el habano, el beige y el blanco.



Pero también llamó la atención para propios y extraños la cantidad de visitantes que estuvieron en la tarde del lunes en el Capitolio Nacional, el corredor habilitado fue literalmente un hervidero por más de una hora. Eran más los que entraban y pocos los que salían. Por allí un par de horas antes habían pasado los dos hombres de los que más se habla este 20 de julio, no eran ni Gustavo Petro ni Abelardo de La Espriella, se trató de Alfredo De Luque y Honorio Henríquez, quienes a diferencia de la mayoría de sus colegas llegaron con pocos familiares.

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Pero en medio de ese desfile las particularidades estaban al orden día. Los congresistas, en especial los nuevos, que llegaron acompañados de sus familias, muchos de ellos incluso con su hijos de brazo que iban en coches de bebé, que eran los que hacían el trancón en ese pasaje, mientras que sus padres saludaban, daban entrevistas y claro se tomaban la foto del momento incluyendo las selfie.



Aunque el dicho popular dice que la pinta es lo de menos, en esta ocasión parecía que sí importaba, incluso muchas de las congresistas del Pacto Histórico, llegaron con lujosos vestidos y los congresistas incluso con corbata, lo cual no es común verlos en las sesiones ordinarias.



Y no faltaron los senadores que al sentirse orgullosos de sus hijos vinieron casi igual de vestidos, como por ejemplo el uribista Alirio Barrera, quien se ha caracterizado por usar un frondoso sombrero llanero, y así vino unos de sus hijos. Una situación similar lo hizo el senador JP Hernández, quien se ha distinguido de vestir de negro, comenzando por una chaqueta de cuero de ese color. Hoy su pequeña hija llegó con una pinta similar. El senador liberal Héctor Espinosa, en medio de esa entrevistas, su pequeño hijo tuvo que gritarle que estaba a un lado para que lo recogiera y seguir el camino.



Y como no había cama pa’ tanta gente, como la canción del Gran Combo de Puerto Rico, el Salón Elíptico fue destinado sólo para los congresistas que se posesionaban, por lo que los salones Boyacá y Luis Carlos Galán, fue donde se les ubico, allí mientras que en el Elíptico se oía la voz de Gustavo Petro, los aplausos de su partido y las rechiflas de la saliente oposición, en estas dos sedes alternas, las que se oían eran a los bebés y niños que a esa hora de la tarde no soportaban un ambiente en el que apenas estaban llegando, pero que en el caso de sus papás será su otra casa por cuatro años.



A los que si no les importó mojarse, fue a más de un centenar de seguidores de Iván Cepeda, que se agolparon en la Plaza de Bolívar para acompañarlo. Allí desde las escalinatas del Congreso, el hoy senador por la curul de la oposición, les reiteró que no irá a la posesión de Abelardo De La Espriella y que con ellos hará la resistencia civil que desde ya empieza. Estos fueron los momentos que dejó la instalación del Congreso en este 20 de julio de 2026.



Ya en la sesión de instalación, que comenzó pasadas las 5 y 30, al salón llegó un senador con una pinta muy particular, Luis Carlos Rúa, quien hace parte de la lista de los verdes, llegó disfrazado de elefante blanco, ya que en su campaña así se identificó para demostrar que denunciará todos los contratos públicos que arrancan y no se terminan.

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