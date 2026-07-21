Una llamada por celular cambió el destino del hincha del Cúcuta, Cristian Hernández

Había sido una tarde de domingo de alegría y de compartir con amigos, familiares y vecinos en su casa. Se tomó unas cervezas y el festejo se alargó hasta la noche, porque ayer era festivo y no tenía que trabajar. Sin embargo, una llamada a su celular cambió el rumbo de la celebración para Cristian Farid Hernández Salcedo, de 24 años.

Eran aproximadamente las 9:00 p.m. cuando Hernández salió de su vivienda, en el sector El Maús, del barrio 11 de Noviembre, en Los Patios. Hora y media después, allegados al acérrimo hincha del Cúcuta Deportivo e integrante de La Banda del Indio recibieron la trágica noticia: “A Cristian le dispararon”, según relataron a La Opinión sus familiares.

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El crimen ocurrió alrededor de las 10:00 p.m. en la avenida 10, frente a la clínica La Samaritana y a una cuadra de la subestación de la Policía Metropolitana de Cúcuta (Mecuc). Su cuerpo quedó tendido sobre la acera, en medio de un charco de sangre.

La hermana de la víctima relató que “a él le entró una llamada de una amiga”, quien lo invitó a tomar en un bar cercano al lugar donde ocurrió el asesinato. Presuntamente, el crimen se originó tras una riña que comenzó en ese establecimiento.

“Como era tan amigable y alegre, además le gustaba tomar, se fue. Cuando lo convidaron, parece que allá ya había como un chicharrón (un problema) y Cristian siempre, en todas las peleas, se metía para defender a sus amigos”, afirmó la doliente.

Ataque con saña

Según las investigaciones preliminares de las autoridades, aunque la gresca comenzó en la venta de licor, allí no ocurrió nada de gravedad. Sin embargo, una vez Cristian Hernández salió del establecimiento, el presunto asesino lo siguió, lo interceptó a la altura del semáforo, frente a la cancha El Cují, y le disparó.

“Esa taberna se presta para absolutamente todo. Empezó la pelea allá y se salieron. Luego, mi hermano enfrentó otra vez al man (hombre). Él siempre cargaba un cuchillo para defenderse, pero ese man sacó un arma de fuego”, expresó la hermana.

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Para la familiar, hubo un ensañamiento por parte del pistolero, pues le disparó, por lo menos, seis veces en el abdomen y, “cuando él cayó, lo remató”. El barrista recibió, además, dos tiros en la cabeza y uno más en el pecho.

Mientras el atacante huía, los amigos de Cristian comenzaron a pedir ayuda. Los familiares señalaron que, pese a que todo ocurrió a escasos 100 metros de la sede policial, los uniformados tardaron en llegar. Como pudieron, los testigos trasladaron a la víctima hasta La Samaritana, donde falleció debido a la gravedad de las heridas.

“Cristian era padre de una niña de 6 años, que era la luz de sus ojos. Hacía poco había ido a Medellín para visitarla”, aseguró la hermana.

El núcleo familiar también cuestionó la actuación de la Mecuc, pues aseguró que, de no haber sido por uno de los amigos de la víctima, quien presenció el crimen y persiguió al agresor hasta lograr su captura, hoy no habría ningún responsable detenido.

“La denuncia la puso uno de los muchachos. Ese sujeto ya tiene un muerto encima, porque es conocido. Es más, su hermano amenazó a mi papá porque ahora ese hombre está preso”, dijo la mujer.

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La secretaria de Gobierno, Alejandra Pestana, informó a La Opinión que el presunto responsable estuvo detenido durante 10 años por un homicidio cometido con arma blanca, por lo que ahora enfrenta un nuevo proceso por el mismo delito.

La funcionaria destacó que, tras la muerte de Hernández, la Policía activó un plan candado con el apoyo de los cuadrantes, lo que permitió la captura del señalado homicida. Asimismo, resaltó que se mantiene el trabajo coordinado con esa institución para fortalecer la seguridad ciudadana.

Los familiares esperan que la justicia actúe con contundencia, porque hoy una familia está de luto y el Cúcuta Deportivo perdió a uno de sus más fervientes hinchas. “Donde jugaba el equipo, allí estaba Cristian Farid”, recordaron sus seres queridos.

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