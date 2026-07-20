La vida de Torito terminó con tres balazos, en Cúcuta

Muy bien lo dice el refrán: lo que comienza mal, termina mal. Así fue el ocaso de Edgar Daniel Chacón Quiroga, de 28 años, quien en varias ocasiones recurrió a las armas de fuego para cometer sus fechorías y, finalmente, una de ellas terminó marcando su destino.

El joven, apodado Torito, se movilizaba por la calle 14 con avenida Cero, en el barrio La Playa de Cúcuta, ayer a las 3:30 de la madrugada, cuando la muerte lo encontró. Según las investigaciones preliminares de la Policía, dos sujetos que se desplazaban en una motocicleta se le acercaron y uno de ellos sacó una pistola.

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Sin mediar palabra, el sicario le disparó en tres ocasiones y luego huyó junto con su cómplice. Algunos transeúntes alertaron a las autoridades y trasladaron al joven a la clínica Medical Duarte, donde el personal médico intentó salvarle la vida, pero ya era demasiado tarde.

Edgar Daniel Chacón recibió un balazo en la espalda y dos en la cabeza, heridas que le ocasionaron la muerte.

Trascendió que, media hora antes del ataque, Chacón se encontraba en un bar cercano departiendo con una mujer. Allí habría sostenido una acalorada discusión con varias personas. Al salir del establecimiento en su motocicleta, fue interceptado en la Avenida Cero por los asesinos.

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Su actuar delictivo

Al parecer, Torito pertenecía a la banda Los Manzaneros, liderada por Jeison Pabón Garavito, alias Pepino, capturado en febrero de 2025. Según las autoridades, Chacón presuntamente cumplía el rol de lugarteniente dentro de esa estructura delincuencial.

Chacón comenzó a figurar en el sistema de antecedentes judiciales desde que era menor de edad. Se conoció que su primera anotación fue en 2013 por porte ilegal de armas, cuando tenía aproximadamente 15 años.

El 28 de junio de 2017 fue capturado luego de intentar atracar a un hombre frente al banco BBVA, en la avenida Gran Colombia. Justo cuando intimidaba a la víctima con una pistola, dos policías que salían de la entidad financiera se percataron de lo sucedido.

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Al verse sorprendido por los uniformados, Chacón Quiroga les disparó, lo que desató un intercambio de disparos y, posteriormente, una persecución que terminó con su captura.

En el bolso que llevaba le encontraron cuatro millones de pesos, una cadena y un anillo que acababa de robar. Por primera vez, su rostro y su nombre fueron divulgados en este y otros medios de comunicación.

Además de esos antecedentes, el hombre figuraba como indiciado en un proceso por homicidio desde 2023. Ahora serán las autoridades las encargadas de esclarecer los móviles del crimen e identificar a los responsables.

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