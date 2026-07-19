Pacto Histórico se declara oficialmente en oposición al gobierno de Abelardo de la Espriella

A través de un comunicado oficial publicado de X, antes Twitter, el Pacto Histórico se declaró como un partido de oposición al Gobierno del presidente electo de Colombia, Abelardo de la Espriella.

“Desde el Congreso de la República ejerceremos una oposición democrática, firme, responsable y alternativa, con iniciativa para realizar un riguroso control al Gobierno, presentar propuestas y contribuir a la construcción de las mayorías que Colombia necesita para hacer realidad un proyecto democrático de transformaciones”, informó el partido político.

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Así mismo, el Pacto Histórico señaló que defenderá el legado del Gobierno del presidente Gustavo Petro, las reformas sociales promovidas durante su administración y los derechos políticos y democráticos de la ciudadanía. También reiteró su respaldo a la participación ciudadana, la organización social, la movilización y la protesta como expresiones legítimas de la democracia.

Pacto Histórico pide garantías para la oposición

En el comunicado, la bancada también hizo un llamado para que las nuevas mesas directivas del Senado y la Cámara de Representantes garanticen plenamente los derechos de la oposición, el pluralismo político y el libre ejercicio de la deliberación democrática.

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Además, reivindicó la independencia del Congreso de la República y afirmó que esta corporación debe ejercer sus funciones con autonomía, garantizando escenarios de participación ciudadana y respetando la Constitución y los tratados internacionales sobre derechos humanos.

Por otro lado, el Pacto Histórico advirtió que las determinaciones adoptadas por la bancada tendrán carácter vinculante para todos sus integrantes. En ese sentido, indicó que los congresistas deberán acatar las decisiones colectivas, ya que el incumplimiento de las directrices podrá dar lugar a la aplicación de medidas disciplinarias previstas en los estatutos del partido.

Finalmente, la colectividad anunció que sus congresistas harán público el sentido de su voto en las decisiones definidas por la bancada, con el objetivo de fortalecer la transparencia, la rendición de cuentas y el compromiso con el mandato ciudadano.

Con información de El Universal.

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