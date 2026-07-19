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De la Espriella reunió a su gabinete para avanzar en los preparativos del nuevo Gobierno
El presidente electo encabezó en Barranquilla su segundo Consejo de Ministros, enfocado en el empalme, la agenda legislativa y la preparación de su equipo para asumir funciones el 7 de agosto.
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crojas
De la Espriella
Colprensa
Colprensa
Domingo, 19 de Julio de 2026

Luego de más de dos horas de reunión, finalizó el segundo Consejo de Ministros del gobierno del presidente electo Abelardo de la Espriella llevado a cabo este sábado en Barranquilla.

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Al culminar el encuentro, ninguno de los ministros designados que asistieron, se marcharon del lugar sin dar declaraciones sobre el encuentro.

Lo que se conoció fue un mensaje desde la cuenta de x del mismo presidente electo junto a todo su gabinete nombrado y el mensaje de que "Ya falta poco para la Patria Milagro".

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Sobre el encuentro se había conocido previamente que sus discusiones iban a estar centradas en el desarrollo del empalme previo a su posesión presidencial del 7 de agosto, sumado a la discusión de los proyectos que se presentarán al próximo Congreso de la República.

Desde el equipo de comunicaciones de Abelardo de la Espriella señalaron que en el encuentro de este sábado se revisó la hoja de ruta de la administración entrante, la articulación entre los diferentes sectores.

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Además, se discutieron las diferentes acciones necesarias para garantizar un comienzo ordenado, responsable y enfocado en las principales necesidades de los colombianos.

"El presidente electo ha impartido instrucciones para que todo el equipo de Gobierno trabaje de manera coordinada, con objetivos claros, sentido de urgencia y plena responsabilidad frente al mandato recibido en las urnas", señalaron.

En el pronunciamiento agregaron que todo el gabinete se está preparando "para actuar desde el primer día", insistiendo en que "no habrá espacio para la improvisación: habrá dirección, trabajo en equipo y decisiones firmes para recuperar el orden, fortalecer las instituciones y poner al Estado al servicio de los ciudadanos".

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