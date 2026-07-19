Partido Liberal respalda a Alfredo Deluque y lo acerca como presidente del Senado

Todo apunta a que el senador Alfredo Deluque sería el nuevo presidente del Senado, en una cerrada puja que mantienen ya varios días los compromisarios de los partidos políticos en busca de acuerdos.

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La cerrada lucha entre Deluque (Partido de la U) y Honorio Enríquez (Centro Democrático) por la presidencia de esa corporación podría terminar tras una decisión conocida en las últimas horas por el partido Liberal.



En su mensaje, esa bancada anunció su apoyo a Deluque para la presidencia del Senado durante el primer año del periodo legislativo 2026-2027, tras una votación interna.



“Reunida la bancada del Senado del Partido Liberal Colombiano informa que, luego de una votación entre sus integrantes, decidió brindar su apoyo al senador Alfredo Deluque, del Partido de la U, para ocupar la Presidencia del Senado de la República en el marco del primer año del periodo legislativo 2026-2027”, señalan en un comunicado.

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Agregaron en su pronunciamiento que "esta decisión responde al compromiso de la bancada con la estabilidad institucional, el fortalecimiento del diálogo democrático, el respeto por las instituciones y la defensa de los principios democráticos”.



Tras esta decisión, El senador Álvaro Monedero confirmó que la bancada del Partido Liberal aportará sus 13 votos más uno del Partido Demócrata. "Es una decisión mayoritaria. Estos son los números y habrá que hacer los cálculos de los demás partidos".

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Sumado al apoyo que tiene con la bancada política del gobierno electo de Abelardo de la Espriella y el partido Liberal, Deluque habría alcanzado los apoyos necesarios para ganar la presidencia en la instalación que se llevará a cabo el próximo 20 de julio.



En la otra orilla se encuentra el Centro Democrático y el mismo expresidente Álvaro Uribe Vélez, quien insiste en cuestionar la posible elección de Deluque en el legislativo, calificándolo como un petrista.



En clara referencia a De la Espriella, Uribe escribió en su cuenta de X “el tema va más allá, el senador Deluque votó varias reformas y recibió beneficios del Gobierno Petro, (incluida la ley de Paz Total). ‘Extrema coherencia’ que le respondí al presidente electo cuando en un podcast me preguntó por la acusación que nos hacían de extrema derecha”.

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