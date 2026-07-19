La Opinión Colombia
Suscríbete
Cúcuta Deportes Colombia Región Judicial Economía Política Más
Elecciones 2023 Elecciones 2023 mobile
Política
6
Política
Iván Cepeda propone a Gustavo Petro como presidente del Pacto Histórico
El senador aseguró que el exmandatario debe liderar la oposición al gobierno de Abelardo de la Espriella y encabezar una nueva etapa del movimiento progresista.
Authored by
crojas
Petro y Cepeda
Colprensa
Colprensa
Domingo, 19 de Julio de 2026

 El excandidato presidencial y senador opositor Iván Cepeda, propuso este sábado que Gustavo Petro sea el nuevo presidente del Pacto Histórico.

Lea: Las sombras con las que arranca la coalición de Gobierno

A su salida de la Casa de Nariño que se llevará a cabo el próximo 7 de agosto, aún no hay luces sobre el futuro de Gustavo Petro, donde él incluso, ha señalado que se retirará a escribir libros y no ser un "viejo cansón" en la política.

No obstante, una de las voces más cercanas a Petro desveló la propuesta que lo acercaría a ser presidente de la bancada de oposición al nuevo gobierno de Abelardo de la Espriella.

Descubra: Petro y Galán chocan por la apertura del hospital San Juan de Dios

Se trata de Iván Cepeda, que tras un evento público realizado este sábado en Tunja, propuso su nombre como líder de la oposición en el Pacto Histórico. “Despedimos a un auténtico jefe de estado, pero no despedimos al máximo líder del progresismo en Colombia, que tendrá muchos años de servicio a la patria”.

Según explicó Cepeda, la llegada de Petro a la presidencia de la bancada será un paso fundamental en esta nueva etapa del partido político para la oposición hacia los próximos años y “enviaremos un mensaje inequívoco de seguir avanzando en la transformación social”.

Infórmese: ¿El Centro Democrático se quedaría sin nada? Así va la pelea por las presidencias del Senado y la Cámara

El senador ha insistido en mantener su posición de “desobediencia civil” ante el gobierno del presidente electo Abelardo de la Espriella, insistiendo que es ilegítimo y en el riesgo de la soberanía nacional por su presencia como jefe de Estado como “ciudadano estadounidense”.

Incluso, aseguró que no descarta lanzarse a la presidencia de la república para dentro de cuatro años, con el fin de vencer junto a Petro a la extrema derecha, manteniendo su “resistencia activa”

Gracias por valorar La Opinión Digital. Suscríbete y disfruta de todos los contenidos y beneficios en http://bit.ly/SuscripcionesLaOpinion

Recomendados para ti
Temas del Día
Indicadores de Jeremías | Rueda de Negocios para el Desarrollo Fronterizo de Colombia y Venezuela
Indicadores de Jeremías | Rueda de Negocios para el Desarrollo Fronterizo de Colombia y Venezuela
Indicadores de Jeremías | Rueda de Negocios para el Desarrollo Fronterizo de Colombia y Venezuela
La Opinión
La unidad de urgencias del Erasmo Meoz permanece colapsada todos los días/Foto Gabriel Barrera/La Opinión
La unidad de urgencias del Erasmo Meoz permanece colapsada todos los días/Foto Gabriel Barrera/La Opinión
Deudas de las EPS ponen al Hospital Universitario Erasmo Meoz al borde de suspender servicios
Orlando Carvajal
CREG. / Foto: cortesía
CREG. / Foto: cortesía
Colombia ya tiene su hoja de ruta para modernizar el mercado energético
La Opinión