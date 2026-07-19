Iván Cepeda propone a Gustavo Petro como presidente del Pacto Histórico

El excandidato presidencial y senador opositor Iván Cepeda, propuso este sábado que Gustavo Petro sea el nuevo presidente del Pacto Histórico.

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A su salida de la Casa de Nariño que se llevará a cabo el próximo 7 de agosto, aún no hay luces sobre el futuro de Gustavo Petro, donde él incluso, ha señalado que se retirará a escribir libros y no ser un "viejo cansón" en la política.



No obstante, una de las voces más cercanas a Petro desveló la propuesta que lo acercaría a ser presidente de la bancada de oposición al nuevo gobierno de Abelardo de la Espriella.

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Se trata de Iván Cepeda, que tras un evento público realizado este sábado en Tunja, propuso su nombre como líder de la oposición en el Pacto Histórico. “Despedimos a un auténtico jefe de estado, pero no despedimos al máximo líder del progresismo en Colombia, que tendrá muchos años de servicio a la patria”.



Según explicó Cepeda, la llegada de Petro a la presidencia de la bancada será un paso fundamental en esta nueva etapa del partido político para la oposición hacia los próximos años y “enviaremos un mensaje inequívoco de seguir avanzando en la transformación social”.

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El senador ha insistido en mantener su posición de “desobediencia civil” ante el gobierno del presidente electo Abelardo de la Espriella, insistiendo que es ilegítimo y en el riesgo de la soberanía nacional por su presencia como jefe de Estado como “ciudadano estadounidense”.



Incluso, aseguró que no descarta lanzarse a la presidencia de la república para dentro de cuatro años, con el fin de vencer junto a Petro a la extrema derecha, manteniendo su “resistencia activa”

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