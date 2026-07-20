Un Legislativo debilitado es la antesala del desbordamiento autoritario: procurador Eljach al nuevo Congreso

Un evento que parecía ser más protocolario, terminó sirviendo para que el procurador general de la Nación, Gregorio Eljach Pacheco, le enviara un contundente mensaje al nuevo Congreso de la República que se instalará en pocas horas en el Capitolio Nacional.



Eljach, sobre la independencia del Poder Legislativo, destacó “esa condición de templo de la democracia representativa otorga al Congreso de la República una legitimidad de origen y de ejercicio que ningún otro poder puede arrogarse ni sustituir. Hay una tesis central en la que creo profundamente y que les comparto: la fortaleza institucional del Congreso constituye una premisa indispensable para la pervivencia del Estado de Derecho”.



El procurador en su mensaje a los nuevos senadores y representantes le dijo que “un Legislativo debilitado, fragmentado o sumiso ante el Gobierno de turno prefigura, casi por definición, la antesala del desbordamiento autoritario. Cuando la Procuraduría defiende la autonomía presupuestal o el fuero de los congresistas, no otorga privilegios corporativos: protege a los ciudadanos frente a la concentración del poder”.



Estimó además que “las leyes aprobadas aquí representan el pacto social democrático, siempre que provengan del debate abierto, riguroso y transparente. El control político —función cardinal y frecuentemente incomprendida— no debe degradarse jamás a un espectáculo mediático o a una trinchera de agravios personales”.

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También les recomendó que “un Ejecutivo consciente de que rendirá cuentas ante la moción de censura y la citación ministerial actúa con prudencia; esa es la eficacia preventiva del contrapeso parlamentario que a mi juicio debe fortalecerse”.



Y en un mensaje al nuevo gobierno nacional, y en particular al presidente Abelardo de La Espriella, le dijo que “la obstrucción de información por parte de las autoridades gubernamentales vulnera de manera grave la separación de poderes y la majestad del Congreso. El debate político es una de las tareas escenciales del Legislador. El verdadero sentido de la labor parlamentaria no reside en responder al algoritmo inmediato de las redes sociales ni al cálculo electoral de corto alcance. Eso sería caer en la pequeñez de la política que no le gusta a la gente que deposita su confianza en líderes corajudos”.



Estimó además que “el éxito de la gestión del presidente Abelardo de la Espriella, en el marco de las competencias constitucionales, será el éxito de toda la Nación colombiana. Deseamos sinceramente al señor presidente de la República, Abelardo de la Espriella, el mayor de los éxitos en la conducción de los destinos de la Patria. Confiamos en que su administración discurra siempre por el cauce del respeto a la independencia de poderes, el diálogo franco con el Legislativo y la primacía de la Carta Magna”.



Finalmente sostuvo que “desde el Ministerio Público actuaremos como garantes vigilantes e imparciales del orden constitucional, custodiando las prerrogativas de la oposición y el debido proceso”.

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