Petro acepta liderar el Pacto Histórico tras dejar la Presidencia

El Presidente Gustavo Petro se pronunció al ofrecimiento del excandidato presidencial Iván Cepeda, quien ofreció su nombre para ser el presidente del Pacto Histórico tras salida de la Casa de Nariño.



A través de su mensaje publicado en x, el mandatario confirmó que acepta la propuesta de ser el jefe del partido opositor para estos cuatro años, enviándole un mensaje al gobierno electo de Abelardo de la Espriella.

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"Me han pedido en Tunja que sea jefe político del Pacto Histórico, cuando salga de la presidencia de la república y de unas vacaciones que creo merezco, pues no las tuve durante 4 años de gobernar: acepto la propuesta de mi partido”, señaló Petro.



En su mensaje, señaló que su presidencia en el Pacto Histórico vendrá de la mano de “una bancada unida y por eso he pedido el reglamento más estricto de la bancada y que toda votación sea de verdad, verdad, pública. Se acaban los manguitos”.



Previo a la conformación del nuevo Congreso de la república para este 20 de julio, el presidente Petro ordenó que toda la bancada esté unida "y ayude a impedir el destripamiento político y social como lo ha anunciado quien ganó por fraude electoral".



Su mensaje se da en medio de la puja sobre quien será el próximo presidente del Senado, disputa que está entre Alfredo Deluque del partido de la U y Honorio Henríquez del Centro Democrático.

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Petro cuestionó que se vote por Deluque, quien tiene el apoyo del gobierno electo, asegurando que "Lamento que el señor Rodrigo Lara se entrometa en decisiones que son de los partidos, pero ese es el primer toque del fascismo".



Aunque no habla directamente de Henríquez, el jefe de estado hace un llamado a que “Mañana nadie del Pacto Histórico y espero que de la gran Alianza por la Vida debe votar por quienes representan una coalición que quiere criminalizar la política y acabar la libertad y la democracia”.



Y agregó que "mañana nadie del Pacto, y espero de la Alianza puede caer en la tentación de apoyar el fascismo. El fascismo es la muerte de la libertad y la muerte física de mucha gente en la sociedad. Es, como lo anuncio su jefe en Colombia: el destripamiento”.

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