No se puede acabar con la 'Paz Total': el mensaje de Petro a De la Espriella

"Quemar este sombrero es como quemar la paz. Es como volver a matar al candidato Carlos Pizarro. Prefiero devolver este sombrero, que le pertenece al pueblo, a la paz y a su hija", afirmó Petro durante el acto.

Tras referirse al significado del sombrero, el jefe de Estado dirigió un mensaje a la Fuerza Pública y aseguró que las armas que portan pertenecen a la Nación y no al Gobierno de turno. "Los dueños de esas armas son la nación colombiana y el pueblo. La patria es el pueblo", expresó el mandatario.

El mensaje de Petro a De la Espriella

El presidente aprovechó la parte final de su último discurso para marcar diferencias con el gobierno del presidente electo, Abelardo De la Espriella. El mandatario aseguró que varias de las propuestas anunciadas por la próxima administración representan un cambio de rumbo frente a las políticas impulsadas durante los últimos cuatro años y defendió la continuidad de la paz total como eje de la estrategia para enfrentar la violencia en el país.

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Uno de los cuestionamientos más fuertes estuvo dirigido a la intención del nuevo Gobierno de restablecer las relaciones diplomáticas con Israel. "Entra un gobierno que no solo admira las corridas de toros, sino los genocidios y que restablecerá las relaciones con ellos", afirmó Petro, en referencia a uno de los anuncios hechos por De la Espriella tras su elección.

Petro también defendió la política de seguridad de su administración. Aseguró que la tasa de hurto cayó al nivel más bajo desde que existen registros estadísticos y afirmó que recibió un Ejército más pequeño del que deja al finalizar su mandato. "Hubo un crecimiento espectacular del hurto a partir de 2006 y se disparó hasta 2020; en este gobierno cayó al nivel más bajo desde que se hace la estadística", dijo. Además, sostuvo que "los reclutamientos en camiones se acabaron en este gobierno".

Críticas a EE.UU. y al resultado electoral

El mandatario aseguró que el próximo Gobierno responderá a intereses de Estados Unidos y afirmó que Colombia pasó "del estatus de República al estatus de virreinato". "El próximo presidente de Colombia será un sirviente de los gobernantes de EE.UU. que lo ayudaron a elegir. Toca dar el segundo grito de independencia", dijo.

Además, el mandatario agradeció al presidente Donald Trump por, según él, reconocer la influencia de Estados Unidos en las elecciones colombianas. Petro aseguró que en la noche presentará las pruebas del presunto fraude electoral. "El presidente Donald Trump dijo la verdad, y le agradezco por decir la verdad, gracias a él Abelardo es presidente de Colombia", afirmó.

Llamado a la oposición y advertencia de movilizaciones

En la parte final de su discurso, el presidente Gustavo Petro hizo un llamado a la fuerza política que respalda a su Gobierno a ejercer oposición una vez concluya su mandato. El mandatario aseguró que los partidos o aliados que respalden al nuevo Gobierno no contarán con el apoyo del movimiento de cara a las próximas elecciones regionales.

"Ningún aliado o partido político que vote por el fascismo esta tarde contará con el apoyo de la fuerza popular para las elecciones de gobernadores o alcaldes. No espero a las próximas elecciones. La oposición se ejerce en la calle con resistencia", afirmó.

Petro también advirtió que, si el gobierno entrante modifica las reformas impulsadas durante su administración, podrían convocarse movilizaciones en el país. El mandatario aseguró que, si se afectan las condiciones laborales o la reforma agraria, se promoverán una huelga general y un paro agrario nacional.

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"No es con una huelga en la producción, que está permitida en la Constitución, pero si van a tumbar las estabilidades, las condiciones laborales conquistadas en este gobierno, habrá huelga general e indefinida en Colombia. Si van a arrasar con violencia la reforma agraria, sobre el campesinado y se van a robar las 600.000 hectáreas que aún quedan, habrá paro agrario nacional", dijo Petro.

Además, escribió en su cuenta de X que "esta anoche se pública la denuncia ya presentada por la ciudadanía y todas las pruebas del fraude electoral hecho por manipulación algorítmica en un servidor del extranjero y en mesas electorales ubicadas en Colombia y en el extranjero".