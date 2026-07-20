No me van a extraditar y seguro volveremos: las frases de Petro en su último discurso ante el Congreso

Con insistencias de fraude, cuestionamientos al nuevo gobierno, resaltando que seguirá gobernando y defendiendo sus políticas sociales, Gustavo pronunció este lunes su último discurso como presidente de la república.

Con un retraso de más de dos horas, el mandatario inicio su discurso insistiendo en sus señalamientos de un supuesto fraude en la elección presidencial que dejo la victoria de Abelardo de la Espriella.

En respuesta al llamado del presidente del Senado, Lidio García, de abstenerse de hacer acusaciones sin pruebas, el jefe de estado aseguró que tiene elementos suficientes para lanzar estas acusaciones y hasta señaló que esta noche presentará las pruebas de la demanda de nulidad que instauró sobre este presunto fraude. "Ya se presentó la demanda de nulidad. Supongo que uno de los primeros debates del Congreso será ese tema”, sostuvo.

He tenido ganas: Petro sobre un nuevo salario

En este último discurso, el mandatario centro su intervención principalmente en defender sus políticas sociales sobre la pobreza, la salud, la educación, la defensa, y en lanzar pullas al nuevo gobierno.

Citando cifras del DANE, aseguró ante el Congreso que logró que cuatro millones de personas salieron de la pobreza durante su cuatrienio, calificándolo como "el nivel más bajo del siglo" frente a la desigualdad social.

También resaltó que ordenó el aumento más sustancial del salario mínimo para reducir la pobreza y aumentando el empleo, incluso revelando que ha pensado hacer otro aumento similar antes de su salida de la presidencia.

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“He tenido ganas en estos días, pero me he contenido, de producir un nuevo salto. Esta política salarial, que también se ampara y se coordina con la reforma laboral, que muchos aquí estudiaron y aprobaron, contó con la participación del Congreso, que hizo parte de esta decisión porque es una ley de la República”, reveló.

Las pullas a Viviane Morales

En materia de educación, el mandatario sostuvo que alcanzó una cobertura del 97 por ciento en educación superior, que equivalen al ingreso de 425.000 nuevos estudiantes. Además, aseguró que la cobertura general en este nivel pasó del 54 por ciento en 2022 al 61 por ciento al cierre de su gobierno.

Durante el balance, el presidente aprovechó para lanzar pullas a la ministra designada de educación del gobierno De la Espriella, Viviane Morales, sobre cambiar el esquema de financiación de universidades públicas. “Si la ministra de Educación entrante dice que hay que variar la fórmula que este mismo Congreso aprobó hace unos meses, entonces vamos para atrás, hacia la ignorancia”, afirmó.

Criticas a Netanyahu

En su balance sobre la salud, el presidente Gustavo Petro destacó la reducción de la desnutrición infantil, la cual señaló que las muertes por desnutrición en menores de un año cayeron 71,4 por ciento durante su gobierno.

En su mensaje, sostuvo que "Este Gobierno salvó a más de 10.000 bebés de morir por desnutrición", cuestionando la guerra en el medio oriente y el restablecimiento de las relaciones del nuevo gobierno con Israel.

"¿Es malo el gobierno? Y si es bueno el que deja morir los bebes como Netanyahu. Me avergüenza un gobierno y un congreso que acepte una relación diplomática con el que ha asesinado con misiles 22.000 bebes de la humanidad. Eso no es amor, eso es un genocidio", cuestionó.

No me van a extraditar

En lo que respecta al balance de seguridad, destacando el aumento del salario para soldados y patrulleros de la policía que están prestando el servicio, llegando a 1.750.000 pesos mensuales.

Pese a los cuestionamientos sobre la paz total, aseguró que estas negociaciones han contribuido a reducir la tasa de homicidios por cada 100.000 habitantes, por lo que insistió en mantener esa apuesta.

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Incluso, reconoció los diálogos de paz de la administración del gobierno de Uribe con los paramilitares: "A Uribe le funcionó la negociación con los paramilitares porque el efecto en datos es que se desplomó la tasa de homicidios en Colombia y cayó ahí. Si se acuerdan de esos números, a 27, 26, estaban en 55 y más arriba".

El mandatario insistió en que continúa su lucha contra los cultivos ilícitos y los grupos criminales, rechazando la idea de que lo vayan a extraditar por su presencia en la lista OFAC.

"Me quieren extraditar, pero no me van a extraditar hasta que Trump no diga juzguen, porque él es el que nombra la Fiscalía", recordó el presidente al recordar las restricciones administrativas que tiene. "Lo único que no puedo hacer es negocios con personas jurídicas en Estados Unidos, y yo no hago negocios”, sostuvo.

El presidente cerró su discurso al señalar que continuará gobernando "hasta que al otro le coloquen la banda" y que seguirá dando órdenes y utilizando los recursos estatales para continuar dirigiendo al país.

Tras su discurso y la instalación oficial de la nueva legislatura, el presidente Gustavo Petro y varios de sus ministros salieron del Congreso de la República sin escuchar, de manera presencial, el discurso de la oposición.

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