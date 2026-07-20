De la Espriella denuncia plan criminal en su contra y advierte sobre infiltraciones en eventos públicos

El presidente electo Abelardo de la Espriella denunció la existencia de un presunto plan criminal en su contra, en medio de los empalmes regionales que está realizando en todo el país.



Según los reportes de inteligencia, existiría un presunto ofrecimiento de hasta 3.000 millones de pesos realizado por estructuras criminales del Eln y de las disidencias de las Farc para ejecutar un atentado contra el presidente electo.



Incluso, advierten de presuntos intentos de infiltración en eventos públicos y ruedas de prensa, especialmente en eventos con presencia de niños y adultos mayores, “con el propósito de aprovechar estos escenarios para materializar una acción violenta”.



Ante este panorama, desde el equipo del presidente electo pidieron a las autoridades competentes adelantar con la mayor celeridad las investigaciones correspondientes para establecer el origen de esta amenaza, identificar a los responsables y neutralizar cualquier acción que ponga en riesgo la vida del presidente electo o de la población civil.

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Así mismo, señalaron que, pese a las amenazas conocidas, no suspenderá su agenda de trabajo en los procesos de empalme territoriales que se llevan a cabo en varios departamentos del país.



"Colombia no puede ceder ante las amenazas de quienes pretenden imponer el miedo mediante la violencia”, señalaron, agregando que se adoptarán controles extraordinarios para proteger la vida de los ciudadanos que asisten a cada actividad y de todos los integrantes del equipo de gobierno.



Luego de estar en Norte de Santander, Huila, Casanare y Santander, el presidente electo se encuentra realizando su empalme regional este fin de semana en Antioquia, donde lleva a cabo encuentros con autoridades territoriales de ese departamento.

