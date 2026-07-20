De la Espriella encabezó la conmemoración del 20 de Julio en Medellín

En el marco de la conmemoración de los 216 años de la Independencia de Colombia, el presidente electo, Abelardo de la Espriella, acompañó los actos oficiales del 20 de julio en Medellín.

En el evento, realizado antes de que arrancara el desfile militar, también participaron el gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, y el alcalde de la ciudad, Federico Gutiérrez.

Durante su intervención, el mandatario expresó: “Hoy celebramos aquí el grito de independencia, en una tierra que es la más patriota de Colombia y que dio el grito definitivo de independencia el 21 de junio, cuando votó masivamente por el ‘Tigre’, Abelardo de la Espriella. ¡Gracias Antioquia!”, afirmó, agradeciendo el respaldo recibido en ese departamento, donde obtuvo el 64,42 % de los votos y ganó en 108 de los 125 municipios.

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Además aseguró: “Antioquia resistió y Colombia se salvó. Colombia no tiene cómo agradecerle a este pueblo de gente bravía, trabajadora; a este pueblo de gente honesta y dedicada que hace grande a Colombia con su trabajo y esfuerzo”.

De la Espriella aprovechó para sostener que le rendía “homenaje a los héroes de la patria, soldados y policías, pero también a este pueblo antioqueño que no se arrodilló pese a la adversidad, a este pueblo de patriotas que decidió derrotar la tiranía para defender la democracia, la libertad y la institucionalidad”.

Tras el discurso, Abelardo de la Espriella, quien llegó a Medellín junto a su esposa y varios de sus ministros designados, estuvo acompañando el desfile militar del 20 de julio por la calles de la capital antioqueña.

En el desfile de Medellín participan más de 5.000 integrantes de las Fuerzas Militares, la Policía Nacional y organismos de socorro para conmemorar los 216 años de la Independencia de Colombia.