Patriotismo y tradición marcaron el desfile del 20 de Julio en Cúcuta

Con un recorrido lleno de patriotismo, música y la participación de integrantes de la Fuerza Pública, Cúcuta conmemoró este lunes el Día de la Independencia de Colombia con el tradicional desfile militar por la avenida Los Libertadores.

El evento, considerado un homenaje de la Fuerza Pública al pueblo colombiano, fue el resultado de un trabajo articulado entre Ejército Nacional, Policía Nacional, Alcaldía y Gobernación de Norte de Santander.

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El desfile comenzó en la Redoma Arnulfo Briceño y avanzó por la avenida Los Libertadores hasta el puente del barrio San Rafael.