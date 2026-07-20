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Patriotismo y tradición marcaron el desfile del 20 de Julio en Cúcuta
El Ejército Nacional, la Policía y la Alcaldía de Cúcuta se unieron para conmemorar el Día de la Independencia.
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Patriotismo y tradición marcaron el desfile del 20 de Julio en Cúcuta
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Lunes, 20 de Julio de 2026

Con un recorrido lleno de patriotismo, música y la participación de integrantes de la Fuerza Pública, Cúcuta conmemoró este lunes el Día de la Independencia de Colombia con el tradicional desfile militar por la avenida Los Libertadores.

El evento, considerado un homenaje de la Fuerza Pública al pueblo colombiano, fue el resultado de un trabajo articulado entre Ejército Nacional, Policía Nacional, Alcaldía y Gobernación de Norte de Santander.

Lea: Estas son las vías cerradas este 20 de julio en Cúcuta por el desfile de Independencia

El desfile comenzó en la Redoma Arnulfo Briceño y avanzó por la avenida Los Libertadores hasta el puente del barrio San Rafael.

 

La marcha fue encabezada por el Ejército Nacional, que desfiló con sus distintos destacamentos y especialidades, mostrando parte de sus capacidades operacionales y el trabajo que desarrolla en el territorio. También participaron uniformados de la Policía Nacional, así como veteranos de la Guerra de Corea. 

A lo largo del recorrido, cientos de cucuteños se ubicaron sobre ambos costados de la vía para presenciar el desfile y acompañar la conmemoración de los 216 años de la Independencia de Colombia.

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