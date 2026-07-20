Grupo de Amigos de la Biblioteca celebró su primer encuentro en Cúcuta.

La socialización estuvo liderada por la directora de la Corporación Cultural Biblioteca Pública Julio Pérez Ferrero, Tania Manzano, quien presentó los diferentes servicios, proyectos y líneas de acción que desarrolla la entidad. Asimismo, destacó el papel que desempeñan las alianzas estratégicas para ampliar el alcance de la institución y consolidarla como uno de los principales referentes culturales de la región.

Uno de los momentos más importantes del encuentro fue la presentación del propósito del Grupo de Amigos de la Biblioteca, concebido como una comunidad de embajadores que representan a la Biblioteca Pública Julio Pérez Ferrero y promueven su impacto en distintos escenarios. A través de esta iniciativa, la institución espera fortalecer su red de aliados, facilitar nuevas oportunidades de cooperación y sumar voluntades alrededor de la cultura, la lectura y el patrimonio.

La agenda también incluyó un recorrido patrimonial por la Sala Fundación de Cúcuta y la Sala Incunable, dos espacios emblemáticos que resguardan parte de la memoria histórica y bibliográfica del departamento. Allí, los integrantes del GAB conocieron algunos de los tesoros documentales que custodia la Biblioteca y profundizaron en la importancia de conservar este legado como parte de la identidad regional.

Gracias por valorar La Opinión Digital. Suscríbete y disfruta de todos los contenidos y beneficios en http://bit.ly/SuscripcionesLaOpinion