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Grupo de Amigos de la Biblioteca celebró su primer encuentro en Cúcuta
La socialización estuvo liderada por la directora de la Corporación Cultural Biblioteca Pública Julio Pérez Ferrero, Tania Manzano.
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Grupo de Amigos de la Biblioteca celebró su primer encuentro en Cúcuta.
La opinión
La Opinión
Lunes, 20 de Julio de 2026

La Corporación Cultural Biblioteca Pública Julio Pérez Ferrero dio inicio a una nueva etapa en su estrategia  de articulación con la comunidad con el primer encuentro del Grupo de Amigos de la Biblioteca (GAB), una iniciativa que reúne a ciudadanos, empresarios y líderes comprometidos con el fortalecimiento de la cultura, la lectura, la educación y el patrimonio en Norte de Santander.

Durante la jornada, los asistentes conocieron la estrategia Servicios con Propósito, una apuesta institucional que evidencia cómo cada evento, curso, proyecto, alianza e inversión realizada en la Biblioteca Pública se traduce en oportunidades para más de 500.000 personas que cada año participan en programas culturales, educativos, patrimoniales y de formación.

Tania Manzano - directora de la Corporación Cultural Biblioteca Pública Julio Pérez Ferrero.
Tania Manzano - directora de la Corporación Cultural Biblioteca Pública Julio Pérez Ferrero.
La agenda también incluyó un recorrido patrimonial.
La agenda también incluyó un recorrido patrimonial.

La socialización estuvo liderada por la directora de la Corporación Cultural Biblioteca Pública Julio Pérez Ferrero, Tania Manzano, quien presentó los diferentes servicios, proyectos y líneas de acción que desarrolla la entidad. Asimismo, destacó el papel que desempeñan las alianzas estratégicas para ampliar el alcance de la institución y consolidarla como uno de los principales referentes culturales de la región.

Uno de los momentos más importantes del encuentro fue la presentación del propósito del Grupo de Amigos de la Biblioteca, concebido como una comunidad de embajadores que representan a la Biblioteca Pública Julio Pérez Ferrero y promueven su impacto en distintos escenarios. A través de esta iniciativa, la institución espera fortalecer su red de aliados, facilitar nuevas oportunidades de cooperación y sumar voluntades alrededor de la cultura, la lectura y el patrimonio.

La agenda también incluyó un recorrido patrimonial por la Sala Fundación de Cúcuta y la Sala Incunable, dos espacios emblemáticos que resguardan parte de la memoria histórica y bibliográfica del departamento. Allí, los integrantes del GAB conocieron algunos de los tesoros documentales que custodia la Biblioteca y profundizaron en la importancia de conservar este legado como parte de la identidad regional.

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