Donald Trump enfrenta la pregunta del millón antes de la final del Mundial, ¿apoyará a España o Argentina?

Hay gran expectativa mundial por la final de la copa del mundo entre la selección nacional de España y la actual campeona de este torneo, Argentina.

Tanto, que esta pasión llegó hasta la sala de prensa de la Casa Blanca cuando un periodista proyectó una llamativa pregunta a la secretaria de comunicaciones, Karoline Leavit: “¿Animará el presidente Donald Trump al conjunto albiceleste debido a las supuestas fricciones o malos sentimientos que mantiene hacía España?"

Tras la pregunta, la funcionaria en un tono divertido confesó y se lamentó no haber consultado ese detalle en especial con el presidente antes de dirigirse a la rueda de prensa. “Es una muy buena pregunta”, indicó la secretaria, señalando que se sentía “decepcionada” por no anticipar que ese tema surgiría en medio de la conversación con sus colegas.

Aún así aseguró que dará una respuesta oficial lo más pronto posible, sugiriendo a los periodistas que posiblemente podrán consultárselo directamente en un próximo encuentro antes del domingo, y que es posible que Donald Trump ofrezca una “divertida” respuesta.

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Donald Trump y su asistencia en la final del Mundial

El mandatario estadounidense estará presente en la final que se jugará este próximo domingo 19 de julio en el MetLife Stadium de Nueva Jersey. Esta agenda en el marco de la culminación del torno, iniciará este viernes con una recepción realizada por la FIFA en la Trump Tower de la ciudad de Manhattan.

Este espacio se convertiría en la primera presencia de Donald Trump en las gradas, debido a que ni él, ni JD Vance, vicepresidente de Estados Unidos, han asistido a ninguno de los 102 partidos realizados hasta la fecha en EE. UU., México y Canadá. El domingo, Donald Trump participará en la entrega del trofeo al equipo ganador, según lo señalado por el presidente de la FIFA, Gianni Infantino.

Tomado de El Universal.

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