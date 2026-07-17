La Opinión Colombia
Suscríbete
Cúcuta Deportes Colombia Región Judicial Economía Política Más
Elecciones 2023 Elecciones 2023 mobile
Mundo
9
Mundo
¿Hubo un pacto para entregar a Nicolás Maduro? Delcy Rodríguez rompió el silencio
La presidenta encargada de Venezuela habló sobre los rumores sobre una supuesta traición.
Authored by
cesarmuñoz
DELCY RODRIGUEZ
Colprensa
Colprensa
Viernes, 17 de Julio de 2026

¿Delcy Rodríguez realmente pactó con Estados Unidos la entrega de Nicolás Maduro? Esa es la pregunta que se hacen millones de venezolanos tras la captura del sucesor de Hugo Chávez, ocurrida el 3 de enero de 2026 en Caracas, Venezuela.

Algunos medios como The Guardian aseguraron que Rodríguez sí tenía pleno conocimiento de la caída de Maduro y que ya estaba preparada para lo que vendría.

Y es que en diciembre de 2025, un funcionario le dijo al medio citado que la hoy presidenta interina de Venezuela estaba lista para esa captura: “Delcy estaba comunicando que ‘Maduro tiene que irse’. Ella dijo: ‘Trabajaré con lo que sea que surja después’”.

Las fuentes recalcaron al medio británico que no se trató de una participación activa de los hermanos Rodríguez en un derrocamiento o un golpe de Estado, sino de una disposición a colaborar una vez que Maduro ya no estuviera en el poder.

Delcy Rodríguez dijo que no entregó a Maduro

Sin embargo, Rodríguez insistió en una entrevista con la cadena Real America’s Voice que no sabía absolutamente nada sobre la captura de Maduro y que, el día en que ocurrió la operación liderada por el presidente Donald Trump, ella se encontraba de viaje.

“No sabíamos nada. Yo estuve reunida con el presidente Maduro hasta el viernes a las 8 de la noche y luego llegué a la isla Margarita. Cuando estaba por acostarme, casi a las 2 de la mañana, vi muchos aviones en el radar”, expresó.

“Llamé a las personas responsables y, al minuto, me estaban avisando de un ataque contra la capital, lo cual me sorprendió muchísimo”, agregó.

Lea aquí: Más de 1.200 réplicas mantienen la actividad sísmica en Venezuela tras el doble terremoto

 

Respecto al supuesto pacto con la CIA o a una comunicación con Estados Unidos antes de la captura, la presidenta interina aseguró que no hubo nada de eso y que todo era mentira. “No hubo absolutamente ningún acuerdo, ningún arreglo ni ningún conocimiento sobre lo que podría ocurrir en el país”, concluyó.

Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, permanecen detenidos en el Metropolitan Detention Center (MDC) de Brooklyn, en Nueva York, mientras enfrentan un proceso judicial por los presuntos delitos de conspiración para cometer narcoterrorismo, conspiración para importar cocaína a Estados Unidos, posesión de ametralladoras y dispositivos destructivos, así como conspiración para poseer y utilizar ese tipo de armamento.

Tomado de El Colombiano.

Gracias por valorar La Opinión Digital. Suscríbete y disfruta de todos los contenidos y beneficios en http://bit.ly/SuscripcionesLaOpinion 

Recomendados para ti
Temas del Día
Denuncian que en Chinácota se construye carretera sin permisos, dice el alcalde Ramiro Luna/Foto Cortesía
Denuncian que en Chinácota se construye carretera sin permisos, dice el alcalde Ramiro Luna/Foto Cortesía
Alcalde de Chinácota denuncia que están construyendo vías en Iscalá sin permisos
Orlando Carvajal
Frontera con Venezuela. / Foto La Opinión
Frontera con Venezuela. / Foto La Opinión
¿La Zona Económica Especial Binacional quedó en un limbo? Gremios de Norte de Santander y Táchira se pronuncian
Leonardo Favio Oliveros
Julián Sarmiento una de las nuevas promesas de la natación nortesantandereana luce las dos medallas conquistadas en Ibagué.
Julián Sarmiento una de las nuevas promesas de la natación nortesantandereana luce las dos medallas conquistadas en Ibagué.
El cucuteño Julián Sarmiento brilló con plata y bronce en el Panamericano de natación
Omar Romero Güiza