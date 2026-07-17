¿Hubo un pacto para entregar a Nicolás Maduro? Delcy Rodríguez rompió el silencio

¿Delcy Rodríguez realmente pactó con Estados Unidos la entrega de Nicolás Maduro? Esa es la pregunta que se hacen millones de venezolanos tras la captura del sucesor de Hugo Chávez, ocurrida el 3 de enero de 2026 en Caracas, Venezuela.

Algunos medios como The Guardian aseguraron que Rodríguez sí tenía pleno conocimiento de la caída de Maduro y que ya estaba preparada para lo que vendría.

Y es que en diciembre de 2025, un funcionario le dijo al medio citado que la hoy presidenta interina de Venezuela estaba lista para esa captura: “Delcy estaba comunicando que ‘Maduro tiene que irse’. Ella dijo: ‘Trabajaré con lo que sea que surja después’”.

Las fuentes recalcaron al medio británico que no se trató de una participación activa de los hermanos Rodríguez en un derrocamiento o un golpe de Estado, sino de una disposición a colaborar una vez que Maduro ya no estuviera en el poder.

Delcy Rodríguez dijo que no entregó a Maduro

Sin embargo, Rodríguez insistió en una entrevista con la cadena Real America’s Voice que no sabía absolutamente nada sobre la captura de Maduro y que, el día en que ocurrió la operación liderada por el presidente Donald Trump, ella se encontraba de viaje.

“No sabíamos nada. Yo estuve reunida con el presidente Maduro hasta el viernes a las 8 de la noche y luego llegué a la isla Margarita. Cuando estaba por acostarme, casi a las 2 de la mañana, vi muchos aviones en el radar”, expresó.

“Llamé a las personas responsables y, al minuto, me estaban avisando de un ataque contra la capital, lo cual me sorprendió muchísimo”, agregó.

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