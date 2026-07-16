Más de 1.200 réplicas mantienen la actividad sísmica en Venezuela tras el doble terremoto

Tres semanas después del devastador doble terremoto registrado el 24 de junio, Venezuela sigue registrando actividad sísmica, aunque dominada mayoritariamente por eventos de baja magnitud. La geóloga Luiraima Salazar (@lui_regresa), ingeniera egresada de la Universidad Central de Venezuela, y quien de manera autónoma ha estado evaluando el fenómeno, publicó un reporte consolidado actualizado al 16 de julio que detalla la evolución de los movimientos telúricos en distintas regiones del país.

Según el análisis de Salazar, basado en datos de Funvisis, el Servicio Geológico Colombiano (SGC) y otras fuentes internacionales, en estas semanas pos-sismos, en occidente han ocurrido sismos de magnitud 3.0 al oeste de Machiques y 3.1 al sureste de Villa del Rosario, compatibles con el sistema de fallas de Perijá y estructuras asociadas al bloque de Maracaibo.

Asimismo, en la región centro-occidental y central han ocurrido eventos con promedio de M 3.0 en Boca de Aroa, Acarigua y cerca de Maracay. Persisten réplicas de baja magnitud (2.1-2.8) en San Felipe, El Tocuyo, Los Teques, Guarenas, La Victoria, La Guaira y Naiguatá.

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Mientras que en Oriente: Destacan un sismo de M 4.4 (13 de julio) y M 4.2 cerca de Irapa, además de eventos en Macuro, Güiria, Pedernales y Barcelona, asociados principalmente al sistema de falla de Urica y la compleja zona transpresiva oriental (falla El Pilar y estructuras asociadas).

La experta señala que estos eventos forman parte de la secuencia sísmica posterior al doblete sísmico severo del 24 de junio (magnitudes alrededor de 7.2 y 7.5 según reportes previos), activado por la interacción de fallas como Boconó, Morón, San Sebastián y otras. Sin embargo, no se observa una ruptura continua ni permite predecir un evento mayor.

“La ocurrencia de eventos pequeños no permite predecir un terremoto mayor ni tampoco significa que toda la energía y esfuerzos tectónicos hayan sido liberados”, advirtió Salazar.

En informes previos, la experta señala que posteriomente al doblete sismico del 24 de junio han ocurrido más de 1.200 réplicas de baja magnitud.

Recomendaciones a la población

La geóloga enfatizó medidas preventivas: asegurar muebles y objetos pesados, revisar grietas con especialistas y practicar el “triángulo de la vida” (agacharse, cubrirse y sujetarse). También llamó a los ciudadanos que monitorean sismicidad a verificar siempre fuentes oficiales antes de difundir información para evitar confusiones entre réplicas o eventos duplicados.

Los terremotos iniciales dejaron miles de fallecidos (cifras oficiales superan los 4.000 según actualizaciones recientes), decenas de miles de heridos y una grave crisis humanitaria con miles de damnificados. La actividad sísmica residual mantiene en alerta a las autoridades y a la población, especialmente en La Guaira, una de las zonas más afectadas.

El reporte de la Ing. Luiraima Salazar, ampliamente compartido en X, contribuye a mantener informada a la ciudadanía con datos técnicos verificados en medio de la emergencia. Las autoridades y organismos como Funvisis continúan monitoreando la situación.

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