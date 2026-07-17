Salen a la luz antecedentes por violencia doméstica, abuso y trastornos mentales del agente de ICE que asesinó al colombiano Johan Durán

David Brouillette, es el nombre del agente de ICE señalado de dispararle y asesinar a Johan Sebastián Durán Guerrero, un joven colombiano de 26 años que se desempeñaba como repartidor en el estado de Main, en Estados Unidos. Tenía permiso de trabajo y antes de morir solo susurró: “traté de parar”.

Su asesinato tiene varias inconsistencias: Brouillette no portaba una cámara corporal para grabar el procedimiento; Durán no tenía orden de deportación ni arresto; y, sobre todo, nadie tenía por qué dispararle, mucho menos en la cabeza. Ante esto, la exesposa del agente, Ashley Brouillette, habló con la Asociated Press (AP) acerca de la personalidad del hombre, a quien describió como aterrador y violento.

David Brouillette no tiene antecedentes penales en Main, donde ocurrieron los hechos, pero sí tiene un largo expediente en un el tribunal de lo familiar a nivel nacional. Uno de los casos estaría relacionado con la vez que le tiró agua hirviendo a Ashley mientras ella cargaba a la hija de ambos: una bebé en brazos.

Tanto ella como otros familiares de David le aseguraron a la AP que él nunca debió pertenecer a ninguna fuerza policial, ni recibir armas ni condecoraciones.

Un familiar, por ejemplo, que pidió mantener su identidad en reserva, aseguró que Brouillette fue diagnosticado en su infancia con trastorno bipolar y trastorno por déficit de atención e hiperactividad (TDAH). Además, lo calificó como una persona que padece una enfermedad mental de carácter grave.

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En otra entrevista, pero con el medio Portland Press Herald, Ashley Brouillette aseguró que David la llamó para intentar justificar sus acciones como actos de “defensa propia”.

“Me pedía que mintiera por él y que encubriera su reputación (...) Le dije que no iba a mentir por él, y entonces intentó decir que el tiroteo estaba justificado porque el tipo intentó atropellarlo con su carro”, narró.

Ashley recuerda que ella le contestó que había visto el video, y que era obvio que Johan Sebastián Durán Guerrero nunca intentó agredirlo, mucho menos con su auto: “en ninguna parte se ve que ese hombre te embistiera”, le dijo. Él siguió el negación: en su cabeza está justificado. Se lo toma con una calma inusual”.

Tras el asesinato de Durán, el senador Angus King informó que, según el secretario de Seguridad Nacional, Markwayne Mullin, la víctima no era el objetivo de la orden de arresto.

King, junto a la gobernadora Janet Mills y el alcalde Liam LaFountain, ha exigido una indagación profunda. Actualmente, la Fiscalía General estatal, la policía de Maine y la Oficina del Inspector General del DHS investigan el caso, según detalló NBC News.

Mientras tanto, el luto sigue en el vecindario y en la familia del joven.

Nelson Elias, vecino del colombiano, reconoció a Durán Guerrero por su trabajo de repartidor y recordó haber escuchado seis disparos antes de ver a la esposa y a la hija del joven llorando en la vía pública. Cecelia Humiston, también vecina, describió cómo la policía contenía detrás de la cinta de seguridad a una niña en pijama que lloraba fuera de sí y a una mujer.

El líder demócrata en la Cámara, Hakeem Jeffries, calificó el caso de Durán Guerrero como “un asesinato a sangre fría”, mientras que Chuck Schumer exigió una investigación independiente sobre todo lo ocurrido en Maine.

Donald Trump, por su parte, no se ha referido al caso, pero en su red social aseguró que ICE hace su trabajo y envió una felicitación a todos los agentes.

El presidente electo de Colombia, Abelardo de La Espriella tampoco se ha pronunciado; mientras que el presidente Gustavo Petro exigió respuestas y aseguró: “Lo mataron por creerlo un ser inferior y sin derechos y como persona tenía todos los derechos que a un ser humano se le confieren solo por nacer y era ciudadano con derechos en los EEUU (sic)”.