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Brote de ébola en Congo deja 864 muertos y más de 2.100 casos confirmados
Autoridades reportaron 36 nuevas víctimas fatales, mientras la ONU incrementó los recursos para enfrentar la emergencia sanitaria y humanitaria.
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crojas
Colprensa
Colprensa
Sábado, 18 de Julio de 2026

El último balance oficial del brote de ébola que azota el norte y el noreste de República Democrática del Congo (RDC) eleva a 864 los muertos por la enfermedad, 36 más desde la estimación anterior publicada el viernes por las autoridades congoleñas.

Hasta ahora hay 2.181 casos confirmados, incluidos 722 pacientes aislados u hospitalizados y 412 personas recuperadas. La tasa de letalidad se sitúa en el 39,6%, mientras que la tasa global de rastreo de contactos es del 66,9%.

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La conflictiva provincia de Ituri sigue siendo el epicentro de la epidemia, con 44 nuevos casos confirmados y 20 nuevas recuperaciones.

Naciones Unidas ha revisado de su Plan de Respuesta Humanitaria que eleva la petición de fondos de 1.400 millones a 2.300 millones de dólares (de unos 1.220 a cerca de 2.010 millones de euros), incluidos 313 millones de dólares (alrededor de 273 millones de euros) dedicados a la respuesta frente al ébola. El plan revisado busca dar asistencia a un total de 10,8 millones de personas de cara a final de año.

 

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