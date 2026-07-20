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Estas son las vías cerradas este 20 de julio en Cúcuta por el desfile de Independencia
Hasta las 2:00 p.m. de este lunes, será el cierre sobre un tramo de la avenida Los Libertadores.
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crojas
Desfile de independencia en Cúcuta
La opinión
La Opinión
Lunes, 20 de Julio de 2026

Con motivo de la conmemoración del Día de la Independencia de Colombia, la Alcaldía de Cúcuta implementó un plan de cierre vial para facilitar el desarrollo del desfile militar y de las actividades programadas este lunes 20 de julio.

Lea: ¡Prográmese! Habrá cierres de vías en el centro de Cúcuta este sábado

Las restricciones están vigentes desde las 5:00 de la mañana hasta las 2:00 de la tarde y afectarán un importante corredor vial de la ciudad.

El cierre se realiza sobre la avenida Libertadores, en el carril sentido norte-sur, desde la redoma Arnulfo Briceño (Puente de Guadua) hasta el puente Benito Hernández (San Rafael), recorrido por el que se desarrolla el desfile.

Las autoridades de tránsito recomiendan a los conductores utilizar vías alternas y atender las indicaciones de los agentes que estarán regulando la movilidad durante la jornada.

 

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