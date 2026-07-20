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Satena suspende temporalmente sus vuelos desde y hacia Ocaña por amenaza de seguridad
El aeropuerto Aguas Claras permanecerá habilitado únicamente para operaciones de aeronaves del Estado y aviación militar hasta este domingo 26 de julio.
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cesarmuñoz
Satena Foto: Colprensa.
La opinión
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Lunes, 20 de Julio de 2026

La aerolínea estatal Satena dio a conocer a través de un comunicado la suspensión de sus operaciones comerciales desde y hacia el aeropuerto Aguas Claras de Ocaña, Norte de Santander, a causa de una restricción que emitió la Aeronáutica Civil por una amenaza contra las instalaciones.

La medida se adopta en base al Notam A2607/26, compartido por la autoridad aeronáutica del país, tras las condiciones de seguridad de la terminal aérea.

De esta manera, el aeródromo se mantendrá habilitado para operaciones de aeronaves del Estado y aviación militar hasta este domingo 26 de julio a las 11:59 p.m.

Lea aquí: Máxima alerta por arremetida de los violentos en la zona del Catatumbo

Ante la situación, Satena anunció que la decisión busca priorizar la seguridad de sus pasajeros, tripulaciones y demás personal operativo.

Asimismo, la aerolínea aseguró que las personas que contaban con reservas serán contactadas por medio de canales oficiales para brindarles las alternativas previstas en las políticas comerciales vigentes.  

Satena resaltó que estarán atentos a la situación y reactivarán las operaciones cuando finalice la restricción y hayan condiciones optimas de seguridad.

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